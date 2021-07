Une entreprise israélienne paiera 10 000 $ à une femme transgenre après qu’un pharmacien l’a qualifiée d’homme

Une personne nommée Isabel est allée en justice après un incident dans une pharmacie en 2018, ont rapporté les médias israéliens cette semaine. Le vendeur, a-t-elle dit, s’est adressé à elle en utilisant des pronoms masculins même après avoir été invité à ne pas le faire. Isabel était vêtue de vêtements féminins et a souligné qu’elle voulait être considérée comme une femme, mais le pharmacien a jugé qu’elle parlait d’une voix masculine et, en tant que telle, a refusé de reconnaître l’identité du client.

Leur conversation avait été enregistrée et portée devant le tribunal, a rapporté Ynet, et s’est déroulée comme suit :

Pourquoi tu me parles au masculin ? Est-ce que je ressemble à un homme pour toi ? Vous disputerez-vous avec moi ? … Par ta voix, tu es un homme, c’est ce que je pense.

Les représentants d’Isabel au tribunal ont affirmé que l’insistance de la pharmacienne constituait de la diffamation, de la discrimination et du harcèlement sexuel, portant atteinte à son droit à l’autodétermination et au respect. L’entreprise a d’abord fait valoir que l’employé n’avait référé le client qu’en fonction de son sexe biologique, ce qui ne pouvait être objectivement dégradant. Cependant, le pharmacien a été licencié peu de temps après l’incident.

Après avoir examiné la scène enregistrée, le tribunal a statué que «le vendeur a non seulement ignoré les demandes d’Isabel, mais l’a implicitement insultée», a rapporté le journal israélien The Globes. La chaîne de supermarchés Shufersal, qui possède maintenant la pharmacie, doit payer à la femme trans 32 500 shekels (9 900 $) en compensation, y compris les frais juridiques. Le verdict a été qualifié de « énorme réussite» par la partie plaignante, qui a déclaré à la fois le tollé d’Isabel et le «verdict qui fait jurisprudence » amènerait « changement social. «

