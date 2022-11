Une entreprise islandaise de poisson quitte le Royaume-Uni en blâmant le Brexit et Covid

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Une entreprise de pêche islandaise a annoncé son intention de « sortir » du marché britannique, citant la bureaucratie du Brexit et l’impact de Covid.

Iceland Seafood UK a déclaré que son usine de transformation de Grimsby, qui emploie près de 200 personnes, n’était plus considérée comme “un ajustement stratégique” pour l’entreprise.

Les pertes d’emplois potentielles font suite à une fusion de son opération de Bradford avec le site de Grimsby dans le cadre d’une décision d’investir dans de nouvelles installations en mars 2020.

“La rénovation et l’installation de l’usine ont été très affectées par Covid et plus tard par le Brexit, ainsi que par des difficultés dans les opérations globales”, a déclaré la société.

La déclaration ajoute : “Bien qu’il ait été conclu que l’opération au Royaume-Uni n’est plus un ajustement stratégique pour Iceland Seafood, les excellentes installations et la solide équipe de direction de Grimsby peuvent être un excellent ajout à d’autres entreprises du secteur”.

Le directeur général, Bjarni Ármannsson, a déclaré que les lourdes formalités administratives consécutives à la sortie du Royaume-Uni de l’UE avaient nui à la capacité de l’entreprise à importer du poisson et des fruits de mer pour la transformation et la vente.

« Le marché britannique est devenu plus difficile après le Brexit. Le Royaume-Uni est devenu plus lourd en termes de paperasse », a-t-il déclaré.

Iceland Seafoods a engagé la société islandaise MAR Advisors dans le but de trouver un acheteur pour l’usine de transformation, l’impact sur l’emploi n’étant pas encore clair.

Le nord-est du Lincolnshire, la région où se trouve l’usine de Grimsby, a voté à 69,9 % (55 185) pour quitter l’UE et à 30,1 % pour rester lors du référendum de 2016 sur le Brexit.

Mais les querelles sur les droits de pêche et les formalités administratives supplémentaires ont entravé l’industrie depuis l’entrée en vigueur de l’accord commercial sur le Brexit au début de 2021 – malgré les promesses de reprendre le «contrôle» des eaux de pêche.

La Fédération nationale des organisations de pêcheurs (NFFO) a déclaré l’année dernière que le secteur avait été « vendu » par l’accord sur le Brexit.

Cela survient alors que Rishi Sunak a insisté sur le fait que le Royaume-Uni ne se réalignerait pas sur les lois de l’UE sous sa direction alors que le gouvernement cherche à étouffer les spéculations selon lesquelles il envisage une relation à la suisse avec l’UE.

Le Premier ministre a déclaré qu’il souhaitait être “sans équivoque” qu’il “ne poursuivra aucune relation avec l’Europe qui repose sur l’alignement sur les lois de l’UE”.

Mais les chefs d’entreprise l’ont exhorté à envisager un alignement à la suisse, voire un accès plus complet au marché unique de l’UE.

L’ancien directeur général de Siemens UK, Juergen Maier – vice-président du Northern Powerhouse Partnership – a exhorté M. Sunak à “ouvrir son esprit” à de nouvelles possibilités.

“Ce qui est si difficile à comprendre pour les hommes d’affaires, c’est que l’idéologie fait obstacle au pragmatisme économique”, a déclaré M. Maier. L’indépendant.

« Nous devons pouvoir avoir une conversation sur l’alignement. L’idée d’un arrangement à la suisse n’est pas une mauvaise direction, mais est-ce la réponse ? Non. Il faudrait une éternité pour conclure de nombreux accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE.»

Il a ajouté : « Un meilleur modèle est un accès plus complet au marché unique, que ce soit par l’adhésion à l’EEE (Espace économique européen) ou par un arrangement sur mesure. Il est temps d’ouvrir l’esprit et d’écouter vraiment les affaires.

Pendant ce temps, un organe nommé par le gouvernement a déclaré que le plan législatif du gouvernement Sunak visant à abandonner des milliers de textes de loi européens conservés n’était “pas adapté à son objectif”.

Dans un rapport accablant, le comité de politique réglementaire (RPC) a déclaré qu’il n’était “pas assuré” que l’impact de la modification ou de la suppression de chaque règle et réglementation sera correctement “calculé ou compris”.

Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC, a déclaré que le rapport montrait pourquoi le projet de loi sur la loi européenne conservée mettait en danger les protections vitales sur le lieu de travail. « Ils n’ont pas pour mandat de sabrer et de brûler les droits des personnes au travail. Ils doivent abandonner ce projet de loi toxique maintenant », a-t-elle déclaré.