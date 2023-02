Une entreprise indienne suspend la production de gouttes pour les yeux liées à la mort aux États-Unis

Une société pharmaceutique basée à Chennai a suspendu la production d’une ligne de gouttes pour les yeux du marché américain après que l’agence de protection de la santé du pays a déclaré qu’elles pourraient être contaminées par une bactérie résistante aux médicaments qui a été liée à des rapports de perte de vision permanente et un décès d’une infection du sang.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis testent des flacons non ouverts de gouttes pour les yeux EzriCare Artificial Tears, fabriqués par Global Pharma Healthcare, basé à Chennai, tandis que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déclaré qu’elle avait décidé de restreindre les importations de produits. faite par l’entreprise.

“La FDA avertit les consommateurs et les professionnels de la santé de ne pas acheter et d’arrêter immédiatement d’utiliser les larmes artificielles EzriCare ou les larmes artificielles de Delsam Pharma en raison d’une contamination bactérienne potentielle. L’utilisation de larmes artificielles contaminées augmente le risque d’infections oculaires pouvant entraîner la cécité ou la mort”, l’agence dit jeudi.

Plus tôt, Global Pharma Healthcare avait publié une déclaration, indiquant que la société “rappelait volontairement tous les lots avant la date d’expiration de leurs gouttes ophtalmiques lubrifiantes pour larmes artificielles, distribuées par / EzriCare, LLC- et Delsam Pharma, au niveau des consommateurs, en raison d’une éventuelle contamination”. .

Les médecins du pays ont été alertés d’une épidémie sans précédent de Pseudomonas aeruginosa, affectant au moins 55 personnes dans une douzaine d’États et au moins un décès, a rapporté CBS News.

Jusqu’à présent, au moins cinq des 11 patients qui ont eu des infections directement dans les yeux ont perdu la vue, a déclaré un porte-parole du CDC cité par le réseau.

Pseudomonas aeruginosa peut provoquer des infections du sang, des poumons ou des plaies et le germe s’est avéré plus difficile à traiter ces derniers temps en raison de la résistance aux antibiotiques, a rapporté Insider.com.

La bactérie se propage généralement aux personnes dans les hôpitaux ou dans d’autres établissements de santé lorsqu’elles sont exposées à de l’eau ou à un sol contaminé, où elle vit généralement, selon le CDC.

La marque de gouttes pour les yeux fabriquée en Inde est le dernier produit pharmaceutique du pays à être surveillé après des dizaines de décès d’enfants en Gambie et en Ouzbékistan l’année dernière liés aux sirops contre la toux.