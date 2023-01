Une entreprise genevoise importe de l’artisanat népalais équitable et transforme des vies – Shaw Local

GENÈVE – Des mobiles en feutre colorés représentant des hiboux, des dinosaures et des lamas sont suspendus dans le Fair Trade Store de Le petit voyageur404 S. Third St., Genève, tous fabriqués à la main par des artisans au Népal.

Madhav Pandey a lancé son entreprise d’articles en feutre avec deux personnes en 2011 et emploie maintenant plus de 400 feutreurs et designers à temps plein et à temps partiel à Katmandou.

Les mobiles et les marionnettes à doigts arrivent au magasin par La route sinueuse, une entreprise créée par la genevoise Marla Showfer la même année. Elle est allée au Népal avec l’intention d’apporter du travail artisanal des pays en développement.

“Il venait d’ouvrir une petite boutique”, a déclaré Showfer. “Le destin nous a réunis, d’une manière ou d’une autre.”

Elle a aimé ce qu’elle a vu et lui a dit qu’elle pouvait vendre les articles aux États-Unis

Aujourd’hui, elle importe plus de 98 % de ses produits artisanaux dans 1 000 magasins aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Europe.

Au cours des dernières vacances, ils ont vendu 68 000 marionnettes à doigts en feutre, a-t-elle déclaré.

Madhav Pandey, qui vit avec sa famille à Katmandou, au Népal, possède une entreprise de commerce équitable de plus de 400 employés à temps plein et à temps partiel et fabrique à la main des objets artistiques en feutre. Marla Showfer, résidente de Genève, et son entreprise, The Winding Road, importent ses articles pour 1 000 magasins de détail à travers le pays. Le Petit Voyageur à Genève est le seul magasin de proximité qui propose les oeuvres d’art dans sa salle de commerce équitable. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Pour les non-initiés, le commerce équitable est une appellation qui soutient les agriculteurs et les artisans des pays en développement avec des prix équitables, la non-discrimination et le non recours au travail des enfants ou au travail forcé.

Presque tous les artisans du feutre de Pandey sont des femmes et beaucoup travaillent à domicile, car elles s’occupent de jeunes enfants, a-t-il déclaré.

La société de feutre de Pandey soutient également les entreprises internationales, car le feutre est fabriqué à partir de laine de mouton importée d’Australie et de Nouvelle-Zélande, et les colorants non toxiques pour les colorer proviennent de Suisse.

Le processus de création d’une marionnette à doigt prend trois jours, a déclaré Pandey.

Cela implique de mélanger de l’eau dans la laine, de la rouler à la main, puis de la sécher pendant une journée au soleil brûlant, a déclaré Showfer.

“Il n’y a pas d’électricité utilisée, il n’y a pas de déchets, il n’y a pas de déchets chimiques, c’est tout un produit naturel sans aucun produit chimique”, a déclaré Showfer.

De bons salaires mènent à l’éducation des enfants

Le Népal, un pays enclavé entre la Chine et l’Inde, est surtout connu pour le mont Everest, la plus haute montagne du monde. Il est à 60% montagneux et la majeure partie de son économie est soutenue par des randonneurs en montagne qui tentent de gravir l’Everest, a déclaré Showfer.

Mais la création de ces petits produits en feutre – jouets, marionnettes à doigt, mobiles – transforme la vie des travailleurs et de leurs enfants, a-t-elle déclaré.

“Pour beaucoup de gens, un salaire décent ne leur permettrait pas de mettre de l’argent dans une banque ou d’économiser de l’argent”, a déclaré Showfer. “Maintenant que ces femmes travaillent, elles ont maintenant des ménages à deux revenus, elles peuvent maintenant envoyer leurs enfants à l’école.”

Pandey a déclaré que les écoles publiques du Népal n’ont pas les bases, donc la plupart envoient leurs enfants dans des écoles privées et paient les frais de scolarité, les livres et les uniformes. Le coût serait équivalent à 350 $ à 400 $ en dollars américains pour un an.

Showfer a déclaré que le taux d’analphabétisme des femmes de plus de 50 ans au Népal est de 80 %.

Pour les femmes de moins de 50 ans qui travaillent pour Pandey, il a dit que 60% à 65% ne savent ni lire ni écrire.

“Image marchant dans la rue et ne pouvant pas lire un panneau de signalisation… ou recevant une lettre du gouvernement et ne pouvant pas la lire”, a déclaré Showfer.

Toute cette prochaine génération – les enfants des femmes travaillant pour Pandey – est à 100% à l’école, a déclaré Showfer. Dans l’ensemble, la prochaine génération d’enfants de moins de 18 ans au Népal, plus de 90 %, apprend à lire et à écrire.

Travailler et être bien payé protège également les femmes népalaises vulnérables de la traite des êtres humains, a déclaré Showfer.

“Nous ne sommes pas certifiés au Népal comme commerce équitable”, a déclaré Pandey. “Mais en attendant, nous (faisons) bien plus que du commerce équitable.”

Pandey a déclaré que si une femme ne peut travailler qu’en fin d’après-midi avec un bébé à la maison, il s’adapte.

« C’est ce que nous appelons le commerce équitable. Des salaires équitables », Pandey. « Nous les payons pour le transport – aller et retour – le trajet en bus. Et le déjeuner… l’après-midi. Et des choses de santé s’ils sont malades.

Pour Pandey, être payé à temps est essentiel.

“‘Je travaille pour vous, madame, donnez-moi s’il vous plaît l’argent'”, a déclaré Pandey. “D’avance, elle (Showfer) me paie, immédiatement, je les paie. “C’est votre argent, pas mon argent.” … Demander de l’argent n’est pas amusant.

Pandey verse également des primes à tous ses employés pendant le festival de Deepawali, ou Diwali, afin qu’ils puissent se rendre dans leurs villages pendant un mois.

Des vies ont changé

Autant leur travail a transformé des vies au Népal, autant les vies de Pandey et Showfer ont également été changées par leur association.

Pandey était originaire d’un petit village de seulement 68 familles à Nuwakot. Diplômé de l’université, il avait 21 ans lorsqu’il a lancé sa propre entreprise à Katmandou et a rencontré Showfer.

Showfer venait de lancer son entreprise, The Winding Road, à 50 ans. Elle est titulaire d’une maîtrise en publicité et communications marketing intégrées.

Peu importe la nouvelle idée qu’elle lui lancerait, Pandey la reprendrait. Par exemple, elle voulait des images feutrées de différentes races de chiens – mais elles n’existent pas au Népal. Elle lui a montré des photos de races populaires afin que ses concepteurs puissent les créer.

“Il est très adaptable et super intelligent”, a déclaré Showfer.

Il a fallu un an à Pandey pour obtenir un visa pour se rendre aux États-Unis, nécessitant un entretien à l’ambassade des États-Unis et pour que Showfer le parraine. Il reste avec elle en janvier, alors qu’elle l’emmène à des salons de cadeaux pour voir les tendances de la marchandise en personne.

La prochaine étape pour lui est d’achever un nouveau bâtiment antisismique à Katmandou pour ses ouvriers – loin de là où il a commencé avec un sol en terre battue.

“Il y a tellement de pauvres à Katmandou”, a déclaré Pandey. « La création d’emplois est la chose la plus importante. C’est ce que nous essayons de faire.

Pour plus d’informations sur l’entreprise de Showfer ou sur la façon d’aider les travailleurs de Pandey, visitez www.shopthewindingroad.com.