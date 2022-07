Une entreprise gastronomique de Canmore abandonne le président après avoir envoyé un e-mail transphobe

Avertissement : Cette histoire contient un langage transphobe et homophobe.

Un important fournisseur d’aliments gastronomiques, traiteur et détaillant de Canmore, en Alberta, a retiré son président de la direction de l’entreprise après avoir envoyé un courriel transphobe aux organisateurs des événements Pride de cette ville.

Canmore Pride avait contacté la propriété de Valbella Gourmet Foods pour se renseigner sur le parrainage ou les dons de nourriture pour un “événement d’escalade inclusif et gratuit” pendant Canmore Pride qui a lieu à la mi-septembre.

La réponse – contenant une série d’insultes complotistes, transphobes et homophobes – a surpris le coprésident de Canmore Pride, K Kealey.

“J’ai été vraiment choqué et évidemment très déçu”, ont-ils déclaré. “Je suis moi-même une personne trans, donc c’est aussi très nocif et toujours aussi décevant quand, vous savez, les gens pensent toujours de cette façon. Et une grande partie de son message ne fait que mettre en avant ces horribles stigmates qui sont vraiment dangereux pour notre communauté. “

L’e-mail, signé par Jeff von Rotz, répétait des contrevérités sur les personnes trans comme dangereuses pour les enfants et les auteurs de violences.

La réponse du propriétaire de Valbella Gourmet Foods, Jeff von Rotz, à une demande de parrainage de Canmore pride. (K Kealey)

Mais en réalité, ce sont les personnes trans qui risquent d’être victimes de violence et d’abus, a déclaré Kealey.

“C’est extrêmement nocif et bouleversant”, a déclaré Kealey.

Kealey a déclaré avoir publié l’e-mail sur un groupe de messages privés de personnes queer vivant dans la vallée de la Bow pour faire savoir à la communauté comment l’entreprise traitait les personnes trans et que ce n’était peut-être pas un espace sûr pour eux.

“Tout le monde était très en colère et contrarié que quelqu’un dise quelque chose comme ça”, a déclaré Kealey.

Le message a finalement été publié sur Twitter, où la communauté au sens large a exprimé son soutien à Canmore Pride, provoquant une tempête sur les réseaux sociaux.

La société a publié une déclaration mardi après-midi sur sa page Facebook après que les utilisateurs ont commencé à appeler les principaux clients tels que les hôtels Fairmont et le Banff Centre à couper les liens avec Valbella.

Signée par Chantal von Rotz, la déclaration s’est excusée pour l’e-mail et a déclaré que la personne qui a écrit l’e-mail a été retirée de l’entreprise et n’est plus responsable de ses opérations.

“Les mots d’une seule personne ne reflètent pas les opinions des nombreuses personnes qui travaillent au sein de l’équipe de Valbella”, indique le message. “Au contraire, nous nous efforçons de faire de notre entreprise un lieu de travail inclusif où tous sont les bienvenus.”

L’e-mail, écrit par Jeff von Rotz, parle des fausses affirmations courantes parmi les théories du complot de droite selon lesquelles les personnes LGBTQ préparent les enfants à la maltraitance, affirmant qu’il y aurait une autre “organisation éveillée suffisamment malade mentalement pour vous aider”.

“Je suis désolé de le dire, mais vous ne pouviez pas me payer pour parrainer quoi que ce soit en rapport avec le toilettage des enfants t—-“, a-t-il écrit.

Jeff von Rotz a signé l’e-mail en tant que propriétaire, mais Chantal von Rotz a précisé plus tard que les propriétaires et fondateurs de Valbella Gourmet Foods sont les parents Walter et Leonie von Rotz. Elle a déclaré que Jeff von Rotz détenait le titre officiel de président et que son emploi avait pris fin le 26 juillet.

Suite aux récentes communications qui ont été rendues publiques au sein de la communauté de Bow Valley et de Valbella Gourmet Foods aujourd’hui, Banff Centre a choisi de retirer tous les produits Valbella des opérations de l’entreprise et saisira toute relation commerciale. —@banffcentre

Les utilisateurs des médias sociaux ont parcouru la liste des entreprises que Valbella fournit et leur ont demandé de cesser d’acheter auprès de l’entreprise.

Plusieurs clients de Valbella ont déclaré plus tard qu’ils annulaient leurs contrats, notamment le Banff Centre et les hôtels Fairmont.

La ville de Canmore a également publié une déclaration affirmant qu’elle était solidaire de la communauté LGBTQ dans une réponse publiée sur Facebook plus tard dans la journée.

La ville de Canmore est fière d’être solidaire avec ses résidents et visiteurs LGTBQIA2S+ qui font de cette ville un endroit plus dynamique et diversifié où se sentir chez soi. Nos édifices et programmes municipaux sont des espaces sécuritaires pour tous. pic.twitter.com/ydPLz3px52 —@VilledeCanmore

Kealey a qualifié la réponse de “paniquée” et peu claire car le public a déclaré qu’il ne soutiendrait plus l’entreprise, se demandant si l’entreprise familiale avait vraiment retiré Jeff de l’entreprise.

Valbella pourrait également aller beaucoup plus loin pour se racheter, selon Kealey. Ils pourraient dire comment Jeff von Rotz a été supprimé et expliquer certaines mesures qu’ils peuvent prendre pour réparer une partie du mal causé par ses commentaires.

CBC News a fait des demandes d’entrevue à la fois à Jeff von Rotz et à l’entreprise, mais n’a pas reçu de réponse.

Kealey voit l’épreuve comme un moment propice à l’apprentissage où la communauté peut faire plus que simplement soutenir la communauté pendant Pride.

“Je pense que c’est un excellent exemple de la raison pour laquelle nous continuons d’avoir besoin d’espaces spécifiquement pour les personnes des communautés marginalisées”, ont-ils déclaré.