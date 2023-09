Une entreprise fournissant un soutien aux personnes souffrant de maladies liées au cerveau ferme temporairement | Nouvelles

ROSEBURG, Oregon – Le personnel du village Forget Me Not travaille dur pour rouvrir après avoir brusquement fermé ses portes plus tôt en septembre en raison de problèmes d’autorisation.

L’entreprise située sur Airport Road à Roseburg a aidé les personnes souffrant de diverses maladies liées au cerveau et leurs soignants.

« Du début à la fin, nous travaillons avec vous », a déclaré Pamela Speta, présidente et directrice du Forget Me Not Village. « Nous fournissons des services et de l’aide aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de démence ou de lésions cérébrales. Pour la famille, comme pour la personne atteinte de la maladie.

Ces services comprennent des groupes de soutien, de l’éducation et de la physiothérapie à travers des activités comme l’aquagym et la boxe spécialement conçues pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Speta a lancé l’entreprise après avoir pris soin de son mari atteint de démence.

« Tout ce dont j’avais besoin pour m’occuper de lui et travailler à plein temps en même temps — parce que j’étais trop jeune pour arrêter de travailler — j’ai décidé de résoudre le problème », a-t-elle déclaré.

Mais Speta a fermé ses portes le 14 septembre, après que la ville lui ait fait savoir qu’elle n’avait pas les permis nécessaires pour occuper le bâtiment.

Selon l’avis de la ville, le personnel travaillait avec Speta depuis février 2022 pour résoudre des problèmes tels qu’un système de gicleurs fonctionnel et l’accès des véhicules d’urgence et obtenir que le bâtiment soit autorisé à servir autre chose qu’une maison unifamiliale.

« Il existe des exigences spécifiques du code du bâtiment et des exigences de zonage qui doivent être satisfaites, en fonction de l’utilisation de la propriété, pour garantir les exigences en matière de sécurité incendie et de sécurité des personnes, des installations de stationnement adéquates et un taux d’occupation approprié », a déclaré Stuart Cowie, directeur du département de développement communautaire de Roseburg. .

Speta a déclaré qu’elle avait commencé à exploiter son entreprise en pensant qu’elle disposait des permis nécessaires, mais c’est plus tard qu’il a été révélé que ce n’était pas le cas. Le processus d’autorisation a été long et difficile, a-t-elle déclaré, et elle attend actuellement que des tiers fournissent des informations à la ville pour que les permis soient traités.

Bien que frustré, Speta comprend que le processus est nécessaire et qu’il se poursuivra.

« S’ils me disent que je dois me tenir debout au milieu de la rue, c’est ce que je ferai », a-t-elle déclaré. « Parce que c’est ce qu’il faut faire, c’est la passion. Vous ne pouvez pas laisser tomber ces gens, vous ne pouvez pas. Et je ne vais pas les laisser tomber.

La fermeture prolongée du village Forget Me Not n’affecte pas seulement Speta et sa capacité à faire des affaires. Un de ses clients a déjà remarqué une différence après n’avoir pas pu accéder à leurs services.

« La maladie de Parkinson affecte différemment les personnes et à des moments différents », a déclaré Stephen Bonebreak.

Bonebreak est atteint de la maladie de Parkinson. Il a déclaré que les cours de physiothérapie offerts à Forget Me Not avaient été d’une grande aide. Mais sans eux, gérer son état est devenu plus difficile.

« Vous commencez à geler, vous commencez – je dois faire d’autres exercices pour éviter cela, autant que je peux », a-t-il déclaré. « Tout ce que je peux faire, c’est ralentir. Il n’existe pas encore de remède contre la maladie de Parkinson.

« Pour moi, c’est le soutien des autres, la découverte de ressources, le réseautage – je ne me sens pas si seule », a déclaré Barbara Tenneson.

Le mari de Tenneson est atteint de la maladie de Parkinson et, même s’il a bénéficié du soutien du Forget Me Not Village, elle a également bénéficié de leurs services. Elle était en contact avec des ressources de soins et avec d’autres personnes vivant des situations similaires. L’entreprise étant fermée, elle essaie à nouveau d’obtenir de l’aide par elle-même.

« Nous sommes un peu perdus, vous savez, dit-elle. « Maintenant, nous sommes à nouveau à la dérive, comme nous l’étions avant de trouver le village. »

Compte tenu du contexte rural et du vieillissement de la population du comté de Douglas, Tenneson a déclaré qu’avoir un endroit comme Forget Me Not pour aider à lutter contre les maladies liées au cerveau est un gros problème.

« Nous avons vraiment besoin de cette installation et de ce type de soutien », a-t-elle déclaré. « Vous avez tendance à ne pas disposer de ressources pour ce genre de maladies. Vous avez tendance à devoir vous rendre dans les grandes villes. Et le fait que nous disposions d’une ressource aussi précieuse dans le comté de Douglas est assez exceptionnel.

Speta a déclaré que son entreprise était la première du genre et espère que ce ne sera pas la dernière.

« Cela n’a jamais été fait de cette façon dans le pays auparavant », a-t-elle déclaré. « Mais c’est simple, facile et peut être facilement reproduit dans de petites zones et dans les zones rurales de tout l’État. »

Bonebreak a déclaré que les soins qu’il a reçus sont inégalés.

« Il y a différents lieux d’exercice, comme le VA qui souffre de la maladie de Parkinson, vous avez des cours au YMCA. Mais ils ne font pas les mêmes choses et j’aime être ici », a-t-il déclaré. «Pam nous a beaucoup aidé. Et il n’y a pas que moi, il y a beaucoup de monde ici.

Alors que le personnel s’efforce de rouvrir, il envisage également de développer l’entreprise. Speta a déclaré qu’elle travaillait avec l’État pour obtenir une subvention et une certification afin d’ouvrir un programme de garderie pour les personnes souffrant de maladies liées au cerveau.

« Nous travaillons avec l’État pour développer ici des garderies spécialisées pour adultes », a-t-elle déclaré. « C’est destiné aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de démence et de lésions cérébrales – pour lesquelles il est généralement très difficile de trouver des personnes capables de le faire. »

En attendant, Speta travaille également à la collecte de fonds pour se maintenir à flot avec son entreprise, sa seule source de revenus, temporairement fermée.