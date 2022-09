Une entreprise forestière de la Colombie-Britannique demande au tribunal l’identité des gestionnaires et des partisans des médias sociaux des manifestants – Kelowna Capital News

Une organisation qui proteste contre l’exploitation forestière dans la région d’Argenta, à l’extrémité nord du lac Kootenay, peut être forcée d’identifier ses gestionnaires de médias sociaux, si les demandes de l’entreprise forestière sont acceptées par un juge.

Les avocats de Cooper Creek Cedar ont comparu devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Nelson le 23 septembre pour demander au tribunal d’ordonner à Last Stand West Kootenay de révéler les noms de leur site Web et des gestionnaires de médias sociaux.

“Ils allèguent que le compte a créé des actes répréhensibles liés au fait d’encourager les gens à enfreindre l’injonction et de conseiller aux gens de causer du tort à Cooper Creek”, a déclaré l’avocat de Last Stand West Kootenay, Noah Ross.

Les manifestants tentaient d’arrêter l’exploitation forestière de 6 200 hectares de forêt sur le front d’atterrissage d’Argenta-Johnsons, sur la rive nord-est du lac Kootenay, lorsque la GRC a arrêté 17 d’entre eux en mai. Les bandes autonomes de Sinixt et de Lower Kootenay ont également demandé l’arrêt de l’exploitation forestière et la protection de l’environnement dans la région. Cependant, l’exploitation forestière de cinq blocs de coupe s’est poursuivie et devrait être terminée d’ici la fin de ce mois.

Dans sa requête en justice du 23 septembre, Cooper Creek Cedar a demandé une ordonnance obligeant Facebook à fournir les noms et prénoms, les coordonnées fournies au moment de l’inscription et les adresses IP des 300 dernières connexions et déconnexions de plusieurs comptes Facebook et Instagram individuels. .

La société a également demandé des informations similaires à la société de registre de domaines GoDaddy et à la plateforme de collecte de fonds ConnectionPoint.

La juge Lindsay Lyster a réservé son jugement et rendra sa décision à une date non divulguée.

Ross dit que les demandes judiciaires d’identité des gestionnaires de médias sociaux ou des individus en ligne ne sont pas légalement inconnues, mais elles ne sont généralement pas appliquées à des cas comme celui-ci. Il dit que c’est plus courant dans les cas de fraude, où l’argent est transféré à une personne inconnue, ou une personne fait des déclarations diffamatoires à partir d’un compte anonyme.

“C’est une commande assez inhabituelle, de donner l’identité d’un compte Facebook ou Instagram anonyme”, explique Ross. « Ils disent qu’on leur a fait du mal, mais à l’inverse, ils ne poursuivent pas d’accusations contre quiconque a été arrêté, dont ils connaissent déjà l’identité.

“Il n’y a pas de précédent dans un contexte de désobéissance sociale pour un tel ordre.”

Ross dit que tout ce que Last Stand West Kootenay a fait était d’inviter les gens à venir sur le site et à assister à la manifestation. Il dit avoir fait valoir que la demande ne devrait pas être accordée à moins qu’il n’y ait des preuves d’actes répréhensibles.

“Dire aux gens de venir témoigner sur un site où certaines personnes se livrent à la désobéissance civile n’est pas une infraction, et il est important de protéger la capacité de promouvoir cela, car nous avons une société où différentes personnes ont des croyances différentes”, a-t-il poursuivi. . “Et voir des gens s’engager dans des expressions de croyance est quelque chose que les gens sont autorisés à faire.”

Il a dit que ce que Cooper Creek Cedar essayait de faire était assez clair.

“Il semble qu’ils essaient en quelque sorte d’intimider les gens pour qu’ils ne s’impliquent pas dans ce type d’organisation”, dit-il.

The Valley Voice a contacté le cabinet d’avocats de Cooper Creek Cedar mais n’a pas reçu de commentaire au moment de la presse.

Ross a déclaré qu’il s’opposerait également à une autre motion proposée par Cooper Creek Cedar pour une demande d’informations pour les personnes qui ont publié des déclarations de soutien sur d’autres pages Facebook.

Des accusations antérieures dans les limbes ?

La comparution attendue devant le tribunal n’est pas directement liée aux arrestations effectuées sur le site de la manifestation plus tôt cette année.

Dix-sept membres ou partisans de Last Stand West Kootenay font face à des accusations d’outrage civil au tribunal pour avoir participé ou observé une manifestation qui a bloqué le chemin de service forestier de Salisbury Creek au printemps. Cette action aurait violé une ordonnance du tribunal de 2019 et la police a démantelé un camp de protestation le 17 mai et arrêté des participants. Deux autres ont été arrêtés le 1er juin lors d’une nouvelle manifestation.

Mais lorsque les accusés ont comparu devant le tribunal en juillet, Cooper Creek a déclaré qu’il «inviterait» la Couronne à poursuivre les accusés pour outrage criminel.

Mais Ross dit que depuis lors, rien ne s’est passé.

“Ils n’ont pas poursuivi cela, donc personne n’a été officiellement accusé d’actes répréhensibles lors des manifestations de mai”, dit-il. “Les arrestations n’ont abouti à rien.”

Et rien ne peut arriver pendant un certain temps. Il dit que la société forestière a encore deux ans pour donner suite aux accusations.

Avec des fichiers du journaliste du Nelson Star, Bill Metcalfe.