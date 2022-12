Une entreprise familiale décore Park Avenue à New York

City-Scape Landscaping a commencé lorsque les frères aînés du défunt propriétaire Vincent Sofield, Joe et Duke Sofield, ont été embauchés par leur voisin Peter Van de Wetering — “ l’incomparable imprésario des tulipes de Park Avenue ” – pour aider son équipe à planter et à entretenir les centres commerciaux, a déclaré Vincent.

Park Avenue est un élément clé des activités de l’entreprise depuis 1972, ont déclaré les propriétaires de City-Scape, aidant à payer les salaires et à nourrir les familles.

L’entreprise a entretenu les médianes herbeuses de l’avenue – connues sous le nom de Park Avenue Malls – pendant 50 ans. Une équipe de six à sept employés de City-Scape positionne les sapins. La société génère plus d’un million de dollars de ventes annuelles de tous ses clients, selon Experian Business Data. Le processus du sapin représente près de 100 000 $ de ce montant par année.

NEW YORK – Le prestigieux quartier de Park Avenue a une petite entreprise à remercier pour avoir apporté la joie des fêtes dans ses rues année après année.

Arbres de Noël installés par City-Scape Landscaping sur Park Avenue à New York.

Peu de temps après, Van de Wetering a déménagé à Long Island pour démarrer les serres Van de Wetering, qui continuent de garder l’avenue luxuriante de tulipes et de flore saisonnière. Il a confié l’entretien du centre commercial de façon permanente aux Sofield, et City-Scape était en affaires.

“Je ne pense pas que Park Avenue aurait tout à fait le même glamour si les murs médians n’étaient pas en place”, a déclaré le fils de Vincent Sofield, Dylan. “Je pense que cela crée vraiment un bon contraste avec la jungle de béton – adoucit un peu vos yeux, le rend moins agressif.”

Un demi-siècle plus tard, City-Scape garde l’entreprise dans la famille. Après être devenu copropriétaire plus tôt cette année, Dylan, 26 ans, reprend l’exploitation à la suite du récent décès de son père.

“Beaucoup de gens ne me croient pas quand je leur dis que je suis propriétaire de l’entreprise”, a-t-il déclaré à CNBC plus tôt cette année. “Ils demandent le patron, et je dis : ‘Tu le regardes.’ Mais ils perdent rapidement cela une fois qu’ils réalisent que je sais de quoi je parle.”

Sofield a déclaré qu’il jouait un rôle dans l’entreprise depuis qu’il était jeune, non pas parce qu’il le devait, mais parce qu’il “a toujours voulu être impliqué”.

“Je tirais probablement un râteau avant de pouvoir marcher”, a-t-il plaisanté.

Malgré la grande notoriété de l’avenue, Sofield a déclaré qu’il ne s’était pas senti déphasé parce que c’était “tout ce qu’il savait” en grandissant. Mais en vieillissant, il reconnaît maintenant que Park Avenue n’est pas n’importe quel travail d’aménagement paysager.

“C’est définitivement quelque chose dont nous pouvons être fiers”, a déclaré Sofield. “Je vois mon travail partout, à la télévision, sur Instagram. Je défilerai et je penserai : « Oh, il y a mes tulipes » ou « Voilà ma pelouse. »”