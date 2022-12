Une entreprise familiale de la Colombie-Britannique bat quelques grands noms pour remporter la guitare acoustique de l’année

Trois des plus grands noms de l’industrie étaient en lice pour le prix.

Mais le clin d’œil à la guitare acoustique de l’année pour 2022 n’est pas allé à Yamaha. Et il n’est pas allé à Taylor Guitars ou Martin Guitars – il est allé à Riversong Guitars de Kamloops, en Colombie-Britannique

Le P2P River Pacific de Riversong a été annoncé dimanche comme le gagnant de la catégorie acoustique lors des prestigieux prix du choix des concessionnaires de la revue Musical Merchandise Review (MMR). Au cours des 30 ans d’histoire des prix internationaux, le propriétaire de Riversong et inventeur de la guitare P2P, Mike Miltimore, a déclaré que c’était la première fois qu’une entreprise canadienne remportait la guitare acoustique de l’année.

“Cela signifie que grâce au travail acharné, à la persévérance et à l’innovation, une entreprise d’une petite ville de Kamloops peut faire sensation sur la scène mondiale”, a déclaré Miltimore à CBC. Lever du jour Kamloops En Lundi.

“Avec un budget marketing qui rivalise probablement avec le budget café de nos contemporains, ce prix signifie bien plus.”

Comparé à l’entreprise familiale Riversong, Yamaha est un géant international. Taylor Guitars – avec plus de 1 200 employés et usines aux États-Unis et au Mexique qui fabriquent des centaines de guitares chaque jour – n’est pas non plus une petite entreprise. Et Martin Guitars a le temps et la tradition de son côté. Il existe depuis 1833 et a fourni des guitares à certains des noms les plus célèbres de l’histoire de la musique – d’Elvis Presley et John Lennon à Ed Sheeran et John Mayer.

Les revendeurs de guitares du monde entier ont voté pour les prix MMR.

Jeremy Kneeshaw, à gauche, et Mike Miltimore jouent sur des guitares acoustiques primées P2P River Pacific le lundi 5 décembre chez Riversong Guitars à Kamloops, en Colombie-Britannique. (Marcella Bernardo/CBC)

La conception brevetée aide à créer une “intonation parfaite”

En référence à l’acoustique P2P River Pacific de Riversong, MMR a écrit: “De temps en temps, une petite marque parvient à se faufiler et à remporter une victoire dans des catégories traditionnellement dominées par les grands garçons. Et cette année, l’équipe d’artisans canadiens de Mike Miltimore a fait juste ça. La River Pacific… est une véritable guitare de luxe qui est à la portée du plus grand nombre. L’équipe de Riversong a vraiment réussi à sortir du parc avec celle-ci.

Miltimore a déclaré que le P2P River Pacific se vendait 1 850 $.

Une caractéristique de conception brevetée de la guitare est un manche qui traverse tout l’intérieur du corps, ce qui, selon Miltimore, aide à créer “une intonation parfaite en jouant de haut en bas sur le manche de la guitare”.

Il dit également qu’une vis de réglage à l’arrière de la guitare permet d’ajuster la hauteur des cordes “afin qu’elle joue rapidement et facilement – pour pouvoir s’adapter à différentes humidités, pour pouvoir s’adapter à la guitare slide ou si vous voulez pour jouer du bluegrass ou si vous voulez simplement gratter.”

Les stars de la musique country grattent les guitares Riversong

Miltimore a déclaré que la P2P River Pacific est la guitare la plus vendue de Riversong. Parmi ceux qui le jouent sur scène, a-t-il dit, figurent la superstar country Eric Church et la prometteuse Priscilla Block, qui a été nommée nouvelle artiste féminine de l’année aux Academy of Country Music Awards 2021.

“Elle était juste sur le Grand Ole Opry, et nous lui avons construit quelques guitares”, a déclaré Miltimore.

Miltimore a déclaré que le simple fait d’être nominé pour un prix MMR était un accomplissement. Cette année, Riversong a été nominé dans quatre catégories, dont le produit de l’année, la guitare électrique de l’année et le ukulélé de l’année.

Riversong Guitars a été fondée par le père de Miltimore, Lee, dans les années 1970.

“J’ai grandi dans cette entreprise quand j’étais petit”, a déclaré Miltimore.

“Pour moi, je suis tombé amoureux des guitares, à l’époque, préadolescent, quand je les démontais et que je regardais l’innovation – l’esprit de la façon dont quelqu’un créerait simplement quelque chose qui n’avait jamais été créé auparavant et essaierait de le rendre meilleur . Il y a des milliers d’inventions dans le monde de la guitare, et cela a vraiment attiré mon attention.”