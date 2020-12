Une société brésilienne qui a récemment annoncé son intention de déplacer une partie importante de ses opérations au sein de l’Union européenne a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers mois en raison d’allégations d’activités illicites dans le monde. Ces activités auraient notamment contribué à la déforestation mondiale, l’exportation de viande contaminée vers l’UE, des violations des droits de l’homme et des accusations de corruption active des gouvernements.

La société, nommée JBS, est le plus grand transformateur au monde de viande de bœuf et de porc frais, avec plus de 50 milliards de dollars de ventes annuelles en 2017. JBS a récemment été critiquée pour sa non-conformité aux normes de l’UE, et donc, mettant les consommateurs européens à risque.

Un rapport récent du groupe de défense des droits Amnesty International a lié JBS à la destruction de l’Amazonie. Bien que le groupe n’ait trouvé aucune preuve que le géant de la viande soit directement impliqué dans des violations des droits humains, le rapport a révélé que le bétail brouté illégalement dans des zones protégées est entré dans la chaîne d’approvisionnement de JBS, qui s’était précédemment engagée à surveiller ses fournisseurs indirects.

En juillet, JBS a été exclu des actifs vendus par Nordea Asset Management, le plus grand groupe de services financiers d’Europe du Nord, qui contrôle un fonds de 230 milliards d’euros. La décision a été prise sur les liens du géant de la viande avec les fermes impliquées dans la déforestation amazonienne, mais aussi sur les scandales de corruption passés.

«L’exclusion de JBS est assez dramatique pour nous car elle provient de l’ensemble de nos fonds, pas seulement de ceux labellisés ESG», a déclaré Eric Pedersen, responsable des investissements responsables chez Nordea Asset Management. Un tiers des investissements du groupe est classé ESG, ce qui signifie les normes «environnementales, sociales et gouvernementales» d’une entreprise.

JBS s’est engagé en 2009 à cesser d’acheter auprès de tout fournisseur direct impliqué dans la déforestation. «JBS est engagée dans une chaîne d’approvisionnement en bétail durable et a une politique de zéro déforestation au sein de sa chaîne d’approvisionnement», a déclaré la société dans un communiqué et ajouté qu’elle n’achète pas de bétail à des exploitations impliquées dans la déforestation des forêts indigènes ou qui empiètent sur les autochtones. terres ou zones de conservation.

En 2017, cependant, le géant a été condamné à une amende de 7,7 millions de dollars par une agence gouvernementale pour l’environnement, pour avoir acheté plus de 49000 têtes de bétail dans des zones illégalement déboisées de l’État amazonien du Pará, certaines auprès de fournisseurs indirects.

L’année dernière, les médias ont rapporté que les abattoirs JBS du même État avaient acheté du bétail dans des fermes appartenant à la société d’élevage AgroSB Agropecuaria SA, qui avait été approvisionné en bétail d’un autre ranch qui a des antécédents d’amendes pour déforestation et appartient à la même société. .

«La traçabilité complète de notre chaîne d’approvisionnement, y compris des solutions viables pour surveiller l’approvisionnement indirect, reste une priorité absolue. De nouvelles initiatives ont été proposées et sont en cours d’examen avec les parties prenantes en plus des politiques substantielles qui ont déjà été mises en œuvre », a déclaré JBS aux médias.

En juin, JBS a de nouveau été accusé d’avoir acheté du bétail dans une ferme qui s’approvisionnait en bétail dans une autre ferme à l’intérieur d’une réserve protégée dans l’État du Mato Grosso, copropriété du même propriétaire – qui avait été accusé de crimes environnementaux.

Auparavant, les médias ont révélé que JBS et ses filiales étaient les fournisseurs d’une grande partie de poulet contaminé à la salmonelle exporté du Brésil vers le Royaume-Uni. La bactérie Salmonella, qui se trouve dans les intestins de la volaille et du bétail, peut créer un empoisonnement qui peut mettre la vie en danger.

L’Union européenne mène un important programme de réduction des salmonelles depuis plus d’une décennie. Pourtant, le Brésil fournit chaque année environ 1 milliard de dollars de viande de volaille à l’Europe. Elle exporte plus de 4,3 millions de tonnes de poulet par an dans le monde entier.

Alexandre Campos da Silva, qui coordonne les inspections des viandes pour le gouvernement brésilien, a déclaré en défense que cela «ne présente pas de risque» pour la santé humaine car la bactérie est tuée lors de la cuisson. Cependant, la salmonelle peut être contractée par contact avec du poulet cru.

Un rapport récent publié plus tôt cette année par le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies et l’Autorité européenne de sécurité des aliments a averti que les bactéries d’origine alimentaire, telles que Salmonella, Campylobacter et E. Coli, sont de plus en plus difficiles à traiter car elles deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. utilisé pour les battre.

En 2019, JBS a affirmé qu’elle exploitait 37 usines de conditionnement de viande au Brésil avec une capacité totale d’abattage de 33550 bovins par jour. La même année, JBS a enregistré un chiffre d’affaires net de 6 milliards de dollars provenant de la vente de viande bovine et de produits connexes, vendus sous différentes marques.

Même si l’UE a interdit la viande provenant de certaines sources brésiliennes, des tests ont permis de découvrir des salmonelles dans plus de 370 envois de poulet brésilien et d’autres viandes de volaille expédiés vers l’UE depuis avril 2017. De la viande contaminée a été expédiée vers de nombreux pays de l’UE, dont les Pays-Bas et la France , Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Irlande et Royaume-Uni.

Au moins 1 359 tonnes de volaille contaminée ont été exportées vers le Royaume-Uni au cours de cette période, bien que le chiffre réel soit probablement plus élevé car toutes les expéditions n’ont pas fait l’objet de tests microbiologiques. Une grande partie de la viande contaminée a été détenue par le personnel d’inspection portuaire avant d’être renvoyée au Brésil, où elle a été vendue à des consommateurs brésiliens, mais les archives montrent que dans certains cas, la viande contaminée avait déjà été autorisée au Royaume-Uni.

En novembre, JBS a annoncé une augmentation de près de neuf fois le bénéfice net du troisième trimestre, dépassant les attentes du marché, grâce à une forte demande dans le pays, ainsi qu’aux États-Unis et en Chine, où près d’un tiers des exportations de viande de JBS sont allées.

En Europe, JBS a déclaré qu’il continuait de constater une amélioration de son activité de volaille, la demande des consommateurs se remettant progressivement de l’impact de la pandémie de COVID-19. Le bénéfice du géant de la viande en juillet-septembre a atteint 581,2 millions de dollars.