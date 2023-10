Une entreprise espagnole lance une fusée réutilisable, une avancée majeure pour les ambitions spatiales européennes

La société espagnole PLD Space a lancé samedi matin sa fusée réutilisable Miura-1 depuis un site du sud-ouest de l’Espagne, réalisant ainsi le premier lancement de fusée entièrement privé d’Europe et offrant de l’espoir pour ses ambitions spatiales au point mort.

Le lancement nocturne test de la startup depuis Huelva a eu lieu après l’échec de deux tentatives précédentes. La fusée Miura-1, du nom d’une race de taureaux de combat, est aussi haute qu’un bâtiment de trois étages et a une capacité de chargement de 100 kg (220 livres). Le lancement transportait une charge utile à des fins de test, mais celle-ci ne serait pas publiée, a indiqué la société.

La vidéo de contrôle de mission montre des ingénieurs s’encourageant et se félicitant alors que la fusée s’élève dans le ciel nocturne.

« Ma voix est brisée après tant de cris », a déclaré triomphalement Raul Torres, directeur général de PLD Space, peu après le lancement.

Il a déclaré que tous les systèmes de fusée fonctionnaient « parfaitement », ajoutant que l’entreprise se concentrerait désormais sur le triplement de ses effectifs. « Ce n’est que le début. »

Une première tentative de lancement de la fusée Miura-1 en mai a été abandonnée en raison des vents à haute altitude. Une deuxième tentative en juin a échoué lorsque les câbles ombilicaux de la baie avionique ne se sont pas tous libérés à temps, interrompant le décollage alors que de la fumée et des flammes s’échappaient de la fusée.

L’espace aérien, les zones maritimes et les routes ont été fermés autour du site de lancement de haute sécurité avant le lancement.

Les efforts de l’Europe pour développer des capacités permettant d’envoyer de petits satellites dans l’espace sont au centre de l’attention après l’échec du lancement d’une fusée orbitale par Virgin Orbit depuis la Grande-Bretagne en janvier. Ce système impliquait le largage du lanceur à partir d’un Boeing 747 converti. Parmi les concurrents alignés pour se joindre à la course au lancement de petites charges utiles figurent des entreprises écossaises, suédoises et allemandes.

La mission de samedi sur le démonstrateur Miura-1 était la première des deux missions suborbitales programmées. Toutefois, les analystes estiment que le test le plus critique serait le développement de services orbitaux sur le plus grand Miura-5, prévu pour 2025.

En juillet, le dernier lancement de la plus grande fusée d’Europe, le premier lanceur spatial Ariane 5, a eu lieu au port spatial européen de Kourou, en Guyane française.

L’Europe dépendait jusqu’à récemment d’Ariane 5 et de sa capacité de plus de 11 tonnes pour les missions lourdes, ainsi que du lanceur russe Soyouz pour les charges utiles moyennes et de l’italien Vega, également lancé depuis Kourou, pour les petites.

La fin d’Ariane 5 a laissé l’Europe pratiquement sans accès autonome à l’espace jusqu’au lancement de son successeur, Ariane 6. La Russie a suspendu l’accès à Soyouz en réponse aux sanctions européennes suite à l’invasion de l’Ukraine, le Vega-C amélioré a été cloué au sol pour des raisons techniques et Ariane 6 a été retardée jusqu’à l’année prochaine.

L’Agence spatiale européenne a indiqué la semaine dernière que Vega-C ne serait pas remis en service avant le quatrième trimestre 2024, suite à l’échec d’une mission en décembre dernier.