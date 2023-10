Une entreprise du sud-ouest de la Floride frustrée après le prélèvement de 250 000 $ sur son compte bancaire

Nous utilisons les banques pour garder notre argent en sécurité, mais que se passe-t-il lorsqu’il disparaît sans notre consentement ?

Tiffany Allen est habituée aux grosses transactions qui impliquent beaucoup d’argent. Sa famille est propriétaire de RV Kountry à Fort Myers depuis plus de 40 ans, donc de grosses sommes d’argent vont et viennent.

« 270 000 $ sont sortis de notre compte », a expliqué Allen.

Il n’était pas totalement inconnu que cinq virements électroniques distincts aient retiré plus d’un quart de million de dollars de leur compte professionnel le 29 mars de cette année.

Mais Allen et sa famille n’ont jamais approuvé les retraits.

«Vous vous sentez juste un peu mal au ventre», a décrit Allen au moment où elle a réalisé que l’argent avait été pris. « Mais au début, vous vous dites : c’est de la fraude ! Ils vont rejeter ces virements et récupérer notre argent.

Fondée en 1981, RV Kountry a toujours été située dans la région de Fort Myers. La famille d’Allen a utilisé SunTrust Banks pendant des années. En 2019, SunTrust a fusionné avec BB&T pour former Truist Bank.

Allen dit que sa famille a choisi de rester avec Truist pendant le changement, en partie à cause de la façon dont Truist vend sa sécurité.

«Nous allons devenir une banque plus forte et plus grande», se souvient Allen Truist, affirmant à l’époque. « Nous allons être plus en sécurité. Évidemment, ce n’était pas le cas.

Les affirmations de Truist en matière de sécurité peuvent être trouvées partout sur son site Web, vantant une « meilleure » sécurité et une « technologie de sécurité ». Mais cela n’a pas été l’expérience de la famille Allen.

Après les virements non approuvés, la famille Allen a reconstitué la manière dont l’argent avait été pris. Truist affirme que quelqu’un a modifié le numéro de sécurité des comptes RV Kountry et a viré l’argent en utilisant une adresse IP étrangère.

Allen dit que Truist n’a eu aucune explication sur la façon dont tout cela s’est produit.

« Ils n’ont pas remarqué que mon numéro de téléphone de sécurité avait changé », a-t-elle déploré. « Ils n’ont pas remarqué que les câbles provenaient d’une étrange adresse IP. Je ne pensais même pas que c’était réel. Que quelque chose comme ça pourrait réellement arriver.

Plus de cinq mois plus tard, Truist n’a toujours pas récupéré ni remboursé la majeure partie de cet argent. Il manque toujours 240 000 $, ce qui équivaut à la saisie de plusieurs camping-cars plus petits sur le terrain de l’entreprise.

À la recherche de réponses

« Vous avez l’impression d’être volé ou de vous prendre quelque chose, vous n’avez aucun contrôle sur cela », a décrit Allen. « Cela vous donne mal au ventre. Vous vous sentez violé.

WINK News a contacté Truist à plusieurs reprises pour cette histoire. Personne n’a accepté de parler de la situation d’Allen, mais après plusieurs courriels, leur équipe des affaires publiques a envoyé une déclaration disant :

Chez Truist, la protection de nos clients et de leurs comptes reste une priorité absolue et nous prenons au sérieux tout problème de fraude potentielle. Bien que nous ne puissions pas discuter ou confirmer les relations avec les clients, nous pouvons vous informer que nous avons immédiatement contacté notre équipe chargée des fraudes pour qu’elle examine la question.

Toutes les institutions financières du pays sont confrontées à une intensification des attaques frauduleuses de la part des criminels. La Commission fédérale du commerce récemment signalé que les consommateurs ont perdu près de 8,8 milliards de dollars à cause de la fraude en 2022, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à l’année précédente. C’est pourquoi nous continuons à informer diligemment nos clients sur les stratagèmes frauduleux actuels auxquels de nombreux consommateurs sont confrontés dans le secteur et partageons des ressources sur la manière dont ils peuvent assurer la sécurité de leurs comptes et de leurs informations personnelles.

Allen a déclaré que c’est ce type de communication vague et le manque de transparence qui les ont poussés à partager leur expérience.

« Ils ne savent pas vraiment qui nous sommes », a admis Allen. « Nous ne sommes qu’un numéro de plus pour eux. »

Depuis l’expérience de sa famille, Allen a découvert des rapports faisant état de plusieurs histoires similaires provenant d’autres clients de Truist. Un entrepreneur en Virginie, une propriété familiale à New York et plusieurs cas dans la région d’Atlanta : des rapports provenant de tout le pays avec différents types de comptes bancaires, qui ont tous subi d’importantes pertes.

« Truist devrait soutenir ses clients », a affirmé Allen. « C’est leur travail. C’est pourquoi nous mettons notre argent dans les banques.»

Le journaliste d’investigation de WINK News, Peter Fleischer, a contacté le directeur financier de Floride, Jimmy Patronis, une demi-douzaine de fois avant que son équipe ne dirige WINK vers le Bureau de régulation financière. Fleischer a ensuite contacté sa directrice des communications Katie Norris à cinq reprises, mais elle n’a jamais répondu aux demandes d’interview ou de plus d’informations.

Les réponses – et les responsabilités – ont été difficiles à trouver.

Heureusement, RV Kountry a pu mener son entreprise à travers ce cauchemar malgré le manque de réponses de Truist.

« C’est triste de penser que cela pourrait entraîner la faillite complète d’une entreprise », a estimé Allen. « Vous mettez alors 20 familles sans emploi. »

D’autres n’auront peut-être pas cette chance.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été confronté à une situation similaire, vous pouvez contacter Peter à : [email protected].