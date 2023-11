Une entreprise dirigée par Jack Dorsey supprime 1 000 emplois supplémentaires

Block, la société de technologie de services financiers dirigée par Jack Dorsey et anciennement basée à San Francisco, licencie au moins un millier d’employés.

L’entreprise instaure un « plafond absolu » pour les salariésce qui signifie que pas plus de 12 000 personnes ne peuvent être employées chez Block – ou la plateforme de point de vente Square appartenant à Block, l’application de paiement Cash App, le service d’achat immédiat et payant Afterpay et le diffuseur de musique Tidal – jusqu’à ce que les dirigeants de l’entreprise « se sentent la croissance de l’entreprise a largement dépassé la croissance de l’entreprise.

L’entreprise employait un peu plus de 13 000 personnes à la fin du troisième trimestre, selon son appel aux résultats la semaine dernière.

Le PDG de Block, Jack Dorsey, a fait écho à ses inquiétudes concernant la croissance dans une note aux employés envoyée plus tôt la semaine dernière. “Je pense que cela nous ralentit et frustre tout le monde”, écrit-il dans la note. “Ce qui n’est pas juste pour vous tous, ni pour nos clients.”

L’annonce du licenciement a été rendue publique au cours du troisième trimestre. rapport sur les résultats jeudi dernier, où la société a déclaré un bénéfice brut trimestriel record de 1,9 milliard de dollars. Le nombre exact de travailleurs touchés n’est pas clair, mais Interne du milieu des affaires note que les effectifs pourraient diminuer de 10% d’ici la fin de l’année.

Block a traversé des hauts et des bas cette année alors que les analystes expriment des doutes sur ses récentes acquisitions d’Afterpay et Tidal. (La perception des analystes de l’entreprise a également probablement été affectée par des allégations d’inflation du nombre d’utilisateurs et de fraude sur Cash App par un vendeur à découvert.)

Block, comme d’autres entreprises technologiques à forte croissance, a également été touchée par des taux d’intérêt toujours élevés. Square, en particulier, a été affecté par des tendances plus larges en matière de dépenses discrétionnaires. Alors que les gens réduisaient leurs dépenses dans les restaurants et les achats non essentiels – souvent dans les entreprises qui utilisent Square pour les paiements – Dorsey a noté une baisse des revenus sur les transactions Square.

Ces derniers licenciements semblent adhérer à une philosophie d’entreprise que Dorsey – et Block – a commencé à prêcher publiquement : la « règle des 40 ». L’entreprise, selon le principe, doit atteindre une « croissance du bénéfice brut » de 40 % ou plus d’ici 2026.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré à The Standard que la vague de licenciements de Block fin septembre était également conforme à la « règle des 40 ».

La clé de la nouvelle stratégie de Block, selon la lettre aux actionnaires, consistera à unifier plus étroitement sa gamme de produits financiers, permettant ainsi aux clients Square, Cash App et Afterpay de commencer à utiliser les autres produits appartenant à Block.