Une entreprise d’Halifax se concentre sur l’enrichissement de la vie des personnes âgées

Une entreprise de la région d’Halifax fait ce qu’elle peut pour enrichir la vie des personnes âgées et améliorer leur bien-être.



Vie dorée a été fondée en 2021 et vise à accompagner les personnes âgées de 65 ans et plus avec des services d’accompagnement personnalisés basés sur l’enrichissement.

Camryn McNeil est la fondatrice de l’entreprise de soins de santé à domicile et affirme que ses services sont offerts aux personnes âgées vivant à domicile, dans un établissement ou à l’hôpital.

« En réalité, notre objectif principal est d’enrichir leur vie avec des activités significatives et un soutien à domicile non médical », a-t-elle déclaré lors d’une entrevue avec Crystal Garrett de CTV Morning Live.

McNeil dit que l’idée de l’entreprise est née de ses propres expériences personnelles.

«Ma grand-mère était (seule). C’est en quelque sorte elle qui m’a donné l’idée. Elle traversait le fait d’être veuve, elle traversait la pandémie et, en tant que famille, nous avons vraiment vu les impacts que la solitude avait sur ma grand-mère », a déclaré McNeil.

« Donc, cela a en quelque sorte suscité une idée… Il y a une telle lacune dans le monde des soins de santé à domicile, où nous avons tant d’agences de soins à domicile, mais pas de service de soutien qui aide réellement les personnes âgées à vivre leur meilleure vie. »

Les services offerts peuvent aller d’une promenade ou d’une excursion au parc local à la dégustation d’une glace tout en discutant avec le client.

« Vous devez insuffler de la jeunesse aux seniors », a déclaré McNeil.

L’une des clientes de McNeil décrit ses services comme étant « formidables ».

« Vous pouvez compter sur elle pour tout », a déclaré le client.

Plus d’informations sur les services de Golden Living et comment les contacter peuvent être trouvé en ligne.



