Une entreprise d’Edmonton ciblée avec des cocktails Molotov

Un restaurant indien du sud-est d’Edmonton a été la cible de cocktails Molotov à deux reprises.

La police enquête sur les deux attaques contre Mann Meats & Indian Cuisine, qui ont été filmées.

La première attaque a eu lieu samedi. La vidéo montre une personne courant jusqu’à la vitrine du 3315 34 St. NW avant de jeter un colis aux fenêtres de l’entreprise. Au lieu de percer le verre, il rebondit et s’enflamme au sol.

Le propriétaire Gurdeep Mann a déclaré que c’était une chance que le cocktail Molotov n’ait pas percé, car un livreur était assis à l’intérieur, à seulement trois pieds de la fenêtre.

“C’est assez effrayant”, a-t-il commenté.

Puis, lundi, des images de sécurité ont capturé le moment où quelqu’un se précipite derrière l’entreprise, semble briser la porte d’entrée avec une pierre, allumer la bombe artisanale en feu et la jeter sur la porte. Ils s’enfuirent alors dans la même direction d’où ils venaient.

Les flammes brûlent initialement aussi haut que le cadre de la porte, mais finissent par mijoter.

Selon Mann, la roche a brisé la vitre extérieure, mais pas la vitre intérieure, de sorte que les dommages étaient minimes.

Néanmoins, le propriétaire de l’entreprise a déclaré : “C’est très effrayant et dangereux pour quiconque [is] se promener, pour nos clientes et clients et surtout pour la région ainsi que les Edmontoniens; quelqu’un vient juste avec un bombardier et le jette à l’intérieur du bâtiment.”

Outre la confirmation qu’une enquête avait été ouverte, le service de police d’Edmonton n’a fourni aucune autre information.

Mann a mis les vidéos sur Facebook dans l’espoir que quelqu’un reconnaisse la personne qui, selon lui, a attaqué son magasin à deux reprises.

“Nous ne comprenons pas pourquoi quelqu’un fait cela. Il devrait être arrêté.”



