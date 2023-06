Une entreprise de West Kelowna aide à fournir des espaces de vie plus sains aux personnes âgées

Selon Statistique Canada, les personnes âgées représentent la tranche d’âge dont la croissance est la plus rapide au pays.

En 2016, ils représentaient 17 % de la population. Ce chiffre devrait passer à 24 % d’ici 2036.

Avec cette augmentation viendra la nécessité de construire plus d’installations pour aider à les loger. De plus, ces installations doivent répondre aux normes de construction écologique et aux certifications de bien-être.

Matthews Design Group à West Kelowna travaille avec des constructeurs, des promoteurs et des propriétaires pour intégrer des aspects de bien-être et de conception saine dans leurs bâtiments.

« Pour s’assurer que les décisions prises passent également par le processus d’examen des impacts sur la santé humaine », déclare Trish Matthews, PDG.

L’un des projets sur lesquels Matthews a été consulté, actuellement en construction à Nelson, en Colombie-Britannique, a récemment reçu la pré-certification WELL, une initiative de construction écologique mondialement reconnue.

Matthews ajoute qu’il existe 10 domaines conceptuels pris en compte pour la certification, allant de l’environnement physique intérieur à l’esprit et à la communauté.

Des facteurs tels qu’un éclairage calme au coucher du soleil, pour aider les personnes atteintes de démence qui pourraient commencer à devenir actives, et un éclairage plus lumineux pendant la journée pour aider ceux qui ont des problèmes de vue, explique-t-elle.

D’autres considérations incluent l’utilisation de matériaux moins toxiques ou non toxiques (par exemple, les tissus d’ameublement et les tapis), ainsi que le confort thermique, la qualité de l’air, la nutrition et les niveaux acoustiques.

« C’est une vue complète de l’intérieur de l’espace, mais elle est gérée par ce qui se passe au cœur du bâtiment, comme le CVC, l’éclairage, l’électricité (etc.) », explique Matthews.

Tout aussi importants, sinon plus, sont les considérations de santé mentale et le soutien aux résidents. Matthews dit que cela inclut la création d’espaces afin que les gens ne soient pas isolés dans leur propre bâtiment.

« La solitude est un facteur majeur de dépression dans certains de ces endroits », explique Matthews. « Nous devons mettre en place une orientation naturelle qui se produit là où ils trouveront des gens pour construire leurs propres communautés. »

Elle ajoute que les aires de rassemblement et d’activités sont également importantes, non seulement pour les résidents mais aussi pour les employés.

« Que pouvons-nous mettre en place pour que les gens veuillent se joindre et faire partie ? Que pouvons-nous faire pour encourager les amitiés, la communication et les activités entre les personnes qui se trouvent dans l’espace ? »

Matthews dit que bien que la certification WELL existe depuis environ 10 ans, elle est relativement nouvelle au Canada.

En 2022, le TD Centre de Toronto est devenu le plus grand complexe de bureaux du pays à obtenir la certification WELL Core.

« Il s’agit d’examiner les bâtiments où les gens vivent et travaillent à un niveau holistique », dit-elle. « Lorsque vous entrez dans un espace, qu’est-ce qui va vous affecter? »

Matthews travaille actuellement sur plusieurs autres projets similaires, y compris un développement à West Kelowna.

