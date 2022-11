Une entreprise de vêtements locale ouvre une boutique à l’aéroport de Kelowna

Il y a une nouvelle vitrine à l’aéroport international de Kelowna.

Tourism Kelowna et Okanagan Lifestyle Apparel se sont associés pour ouvrir Okanagan + Co situé dans la salle d’embarquement de YLW, à côté de White Spot.

Le magasin vendra des marchandises et des vêtements locaux, mettant en vedette des artisans locaux comme Meadow Vista Honey, Gamer Gadgetry et Karat Chocolate.

“Okanagan + Co sera un excellent ajout à la salle des départs de YLW et permettra aux passagers d’emporter un morceau de l’Okanagan avec eux lors de leur voyage”, a déclaré Sam Samaddar, directeur de l’aéroport. “Nous sommes ravis de cette opportunité de nous associer à des entreprises locales et de mettre en valeur notre communauté de l’Okanagan.”

«En tant que passionnés, nous ne pouvions pas laisser passer cette occasion de nous connecter avec le corps diversifié et étonnant d’humains qui entrent et sortent de notre magnifique vallée de l’Okanagan via Kelowna International; pour entrer en contact avec des passionnés d’Okanagan partageant les mêmes idées », déclare Jaclyn Robertson, fondatrice d’Okanagan Lifestyle Apparel Inc.

