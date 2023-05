Une entreprise de Toronto sanctionnée suite à des allégations selon lesquelles le propriétaire aurait fourni le programme de drones russe

Une entreprise de Toronto a été sanctionnée par les États-Unis pour avoir prétendument fourni à la Russie des composants électroniques utilisés pour fabriquer des drones pour l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Anton Sergeyevich Trofimov, un ressortissant russe domicilié à Toronto, a été sanctionné vendredi ainsi que son entreprise enregistrée au Canada et ses entreprises de Hong Kong.

La société Asia Pacific Links Ltd., âgée de 41 ans, serait l’un des principaux fournisseurs d’électronique utilisée pour fabriquer des drones pour l’armée russe.

Le Trésor américain allégué que les entreprises de Trofimov faisaient « partie du réseau d’approvisionnement travaillant pour obtenir la technologie pour les drones Orlan du Special Technology Center ».

L’Orlan-10 est un drone de reconnaissance à moyenne portée que les forces russes ont largement utilisé en Ukraine pour localiser des cibles d’artillerie et de roquettes.

Les responsables canadiens ont refusé de dire si Trofimov avait également été ajouté à la liste des sanctions du Canada. Premier ministre Justin Trudeau a annoncé une nouvelle série de sanctions face à la Russie lors du sommet du G7 au Japon vendredi.

Un communiqué du bureau du Premier ministre a déclaré que certaines des personnes et entités nouvellement sanctionnées étaient « liées à des entreprises russes qui fournissent la technologie et le savoir-faire militaires aux forces armées russes ».

En annonçant les nouvelles sanctions, le Trésor américain a déclaré qu’elles avaient été imposées en coordination avec le G7 et qu’elles étaient destinées à « dégrader davantage la capacité de la Fédération de Russie à faire la guerre à l’Ukraine ».

Le Congrès ukrainien canadien a écrit aux ministres des Affaires étrangères et de la Sécurité publique du Canada en janvier pour demander que des mesures soient prises contre Trofimov pour de prétendues violations des sanctions.

« Comme vous pouvez sans doute le comprendre, la preuve qu’un résident du Canada est impliqué dans la fourniture de technologie utilisée par la Russie pour assassiner des Ukrainiens préoccupe gravement l’UCC et la communauté ukrainienne canadienne », a déclaré la présidente nationale Alexandra Chyczij. écrit.





Trofimov, qui possède deux propriétés à Toronto d’une valeur totale de 2,7 millions de dollars, n’a pas pu être joint pour commenter.

Un homme portant les mêmes nom, date de naissance et adresse qu’Anton Trofimov figurant sur la liste des sanctions américaines a été accusé par la police de Toronto de conduite avec facultés affaiblies le 11 novembre 2022.

Trofimov est le directeur de 10219452 Canada Inc. Bien qu’elle ait été placée vendredi sur la liste des sanctions américaines, l’entreprise figurait toujours comme «active» sur le site Web du gouvernement Corporations Canada.

La société de Trofimov, Asia Pacific Links Ltd., un fournisseur basé à Hong Kong de la société de Saint-Pétersbourg SMT-iLogic, qui à son tour fournit le producteur de l’Orlan-10, une forme connue sous le nom de Special Technology Center, a également été sanctionnée par les États-Unis. .

Le Centre de technologie spéciale figure déjà sur les listes de sanctions du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Ukraine en raison de son « rôle important » dans « l’agression armée de la Russie contre l’Ukraine ».

Deux autres sociétés prétendument liées à Trofimov, IPS Pacific Company Ltd. et Shenzhen Yantu Import and Export Co Ltd. ont également été sanctionnées par les États-Unis pour avoir fourni le programme de drones russe.

Trofimov a été sanctionné à titre individuel pour avoir contrôlé les entreprises.

L’Ukraine a été le premier pays à sanctionner Trofimov, et l’Union européenne aurait proposé de le sanctionner. Mais il ne figurait pas sur la liste des sanctions du Canada vendredi. Affaires mondiales Canada n’a pas répondu aux questions le concernant.

L’histoire continue sous la publicité

Depuis que le président Vladimir Poutine a lancé son invasion de l’Ukraine l’année dernière, des composants occidentaux sont apparus dans les drones de surveillance et d’attaque utilisés par les forces russes.

Selon des chercheurs, les drones Shahed-136 de fabrication iranienne que la Russie a tirés sur Kiev sont fabriqués presque exclusivement à partir de pièces occidentales, y compris de la technologie du Canada.

Le Service canadien du renseignement de sécurité a déclaré dans son rapport annuel, publié le 4 mai, que plusieurs États étaient à l’origine d' »efforts clandestins » pour acquérir des biens sensibles au Canada.

En décembre dernier, un enquête conjointe du Royal United Services Institute et de Reuters a allégué que l’entreprise de Trofimov était le « plus grand fournisseur de microélectronique » de SMT-iLogic depuis l’invasion de février 2022.

Le rapport alléguait que la société du résident de Toronto avait expédié pour 5 millions de dollars américains de microélectronique à SMT-iLogic au cours des huit premiers mois de la guerre en Ukraine.

« Ces expéditions comprenaient des articles essentiels pour le drone Orlan-10 », a-t-il déclaré, en utilisant l’acronyme du véhicule aérien sans pilote.

