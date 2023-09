Une entreprise de toilettage pour chiens ravit les parents d’animaux de compagnie locaux

REXBURG — Spaws Grooming a suscité une vague d’enthousiasme auprès des amateurs d’animaux de compagnie locaux après son ouverture discrète à Rexburg fin août.

Jon Faldmo et Thomas Mecham ont lancé Spaws Grooming avec une passion pour les animaux de compagnie et dans le but de fournir des options pratiques et rentables pour laver, sécher et tondre leurs amis à quatre pattes.

Lorsque vous entrez dans la boutique, des toiletteurs professionnels sont à votre disposition pour vous fournir des services de premier ordre, notamment des coupes de cheveux et des bains. Le problème est que Spaws propose également une option libre-service pour ceux qui préfèrent une approche plus DIY.

« Le toilettage en libre-service est parfait pour ceux qui souhaitent participer activement aux soins de leur animal », a déclaré Faldmo. « Les soins traditionnels apportent une touche professionnelle à ceux qui ont des horaires chargés ou des besoins spécifiques. »

Les parents de chiens ont été enthousiasmés par cette combinaison et les références de bouche à oreille ont aidé Spaws à se développer rapidement. En fait, Faldmo a déclaré avoir récemment embauché un autre toiletteur pour répondre à la demande.

Faldmo a déclaré que les services du magasin sont vitaux pour les animaux de compagnie.

« Le toilettage joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé et du bien-être général d’un animal », a déclaré Faldmo. « (Il) est essentiel de prévenir des problèmes tels que les nœuds, les infections cutanées et d’autres problèmes de santé. Les chiens bien soignés sont plus heureux, en meilleure santé et plus à l’aise, ce qui peut améliorer leur qualité de vie. »

Spaws n’a pas encore eu d’inauguration officielle et n’en aura peut-être pas du tout.

« Nous avions prévu une grande ouverture », a déclaré Faldmo. « Mais depuis l’ouverture, nous avons été tellement occupés que nous avons mis cela de côté pour l’instant. »

Spaws Grooming est situé au 24 Carlson à Rexburg. Les heures d’ouverture sont de 10h à 18h du lundi au vendredi et de 8h à 16h le samedi. Pour plus d’informations sur les services offerts, visitez son site internet.