Une entreprise de technologie sportive soutenue par Arsène Wenger vise à révolutionner l’entraînement au football | Actualités du football

L’année dernière, les modifications proposées par Arsène Wenger à la loi sur le hors-jeu ont divisé l’opinion, mais peu sont mieux qualifiés que l’ancien manager d’Arsenal pour commenter l’innovation dans le football.

En fait, Wenger, une influence pionnière en Premier League qui a transformé l’entraînement physique et la préparation après sa nomination au poste de manager d’Arsenal en 1996, en vit désormais à la tête du développement du football mondial pour la FIFA.

Wenger a récemment prédit que les neurosciences seraient le prochain domaine d’évolution du sport, affirmant que l’entraînement du cerveau pourrait aider les joueurs à prendre de meilleures décisions sur le terrain, et il voit un potentiel similaire dans la technologie d’analyse des performances de Playermaker.

À tel point, en fait, qu’en mai 2019, six mois avant de commencer son rôle à la FIFA, il a décidé d’investir personnellement dans l’entreprise à la suite d’une démonstration de leurs capteurs de suivi des performances par une équipe de jeunes d’une équipe de championnat dans le jardin arrière de sa maison de Totteridge dans le nord de Londres.

Image:

Arsène Wenger est désormais responsable du développement du football mondial de la FIFA



« Je ne pouvais pas dire aux joueurs où nous allions », a déclaré Guy Aharon, PDG et co-fondateur de Playmaker. Sky Sports avec un petit rire.

« Imaginez descendre de l’entraîneur et voir Arsène Wenger chez lui, puis s’entraîner devant lui dans sa cour. »

Playermaker n’est pas la première entreprise à fournir des informations sur les performances via la technologie portable – les appareils GPS placés à l’arrière des gilets sont déjà omniprésents dans le football de haut niveau – mais son offre est unique en ce sens qu’elle est montée sur la chaussure d’un joueur.

«Le gilet GPS est une excellente technologie, mais nous pensons qu’il fallait de nouveaux niveaux d’indicateurs de performance», déclare Aharon.

« En étant montés sur les chaussures au lieu de simplement mesurer le mouvement entre les omoplates, nous sommes en mesure de suivre l’interaction joueur-balle. »

Le capteur est généralement utilisé en tandem avec des appareils GPS plutôt qu’à leur place et bien qu’il fournisse une grande partie des mêmes données physiques, telles que la distance parcourue, la vitesse de sprint, l’accélération et la décélération, il se concentre sur le côté technique.

Aharon explique: « Nous pouvons mesurer la vitesse de frappe, par exemple, plus le nombre de touches, le pourcentage d’utilisation du pied dominant d’un joueur par rapport au pied non dominant, le nombre de possession de balle, le nombre de balles récupérées et perdues, le jeu tempo… »

Les données sont converties en informations à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, puis renvoyées aux iPad et à d’autres appareils via Bluetooth pour que les entraîneurs et les joueurs les évaluent.

L’entreprise a été fondée il y a seulement deux ans, mais ses capteurs sont déjà utilisés par 160 équipes dans le monde. La croissance rapide est en grande partie due à l’investissement de Wenger.

«J’avais déjà montré la technologie à M. Wenger et il en voyait la valeur, mais il était sceptique quant à son fonctionnement réel, c’est pourquoi j’ai emmené l’équipe chez lui», explique Aharon.

«Il a enregistré et surveillé leur session à l’aide de notre équipement, puis a examiné les données. Il a dit que c’était incroyable et qu’il voulait nous aider à faire avancer les choses en tant qu’investisseur.

« Il n’est pas impliqué dans le quotidien de l’entreprise, mais il nous a donné un gros coup de pouce au début et nous avons été inspirés par ses conseils et sa perspicacité. Nous sommes fiers qu’un homme comme lui croie en ce que nous faites. »

Wenger, célèbre pour son bilan en matière de promotion de la jeunesse à Arsenal, a longtemps considéré les âges de sept à 14 ans comme une fenêtre décisive en termes de développement technique – « si vous n’avez aucune compétence technique à 14 ans, vous pouvez l’oublier, « a-t-il dit un jour – et c’est en partie pour cette raison que cette technologie particulière a piqué son intérêt.

«Si vous ne résolvez pas les problèmes techniques à un jeune âge, il est beaucoup plus difficile de le faire plus tard», déclare Aharon.

«Pour les groupes d’âge plus âgés, plutôt que la technique d’entraînement, le principal avantage du capteur réside dans la prévention des blessures et la rééducation.

«Mais pour les groupes d’âge plus jeunes, notre objectif est basé sur la vision de Wenger, celle de travailler sur la technique.

«Nous voyons des histoires de réussite avec des joueurs de l’académie qui ont pu savoir exactement sur quoi ils avaient besoin de travailler. Soudainement, ils ont cette information et leurs entraîneurs peuvent ensuite l’utiliser pour ouvrir un dialogue: ‘C’est ce que vous faites – et c’est ainsi que nous pouvons y remédier.

« Par exemple, vous pouvez montrer à un jeune joueur qu’il a un grand nombre de pertes de balle lors d’un exercice technique ou d’un match parce qu’il tient le ballon trop longtemps.

«Avant, c’était une discussion subjective. Un entraîneur pouvait dire:« Vous ne jouez pas assez vite », mais le joueur disait:« Oui, je le suis! ». Maintenant, vous pouvez voir les chiffres réels pour le prouver à l’intérieur quelques secondes, sans avoir à regarder l’ensemble de l’exercice ou le jeu en arrière pas à pas, ce qui nécessite un gros bâton.

« Les jeunes générations en particulier ont besoin d’un retour d’information immédiat et nous sommes en mesure de le leur fournir ».

Norwich City, nouvellement promu en Premier League après sa relégation au championnat l’année dernière, est l’un des clubs à en avoir ressenti les avantages cette saison – en particulier au niveau académique.

Image:

Norwich City utilise la technologie de Playermaker au niveau de l’académie et de la première équipe



« Playermaker nous a donné des informations supplémentaires et très précieuses », raconte Chris Domogalla, responsable de la performance du club. Sky Sports. «Cela a mis notre charge de travail physique dans un contexte technique objectif.

« La couche supplémentaire de rétroaction nous a donné l’opportunité d’aider les joueurs à se développer au cours de la saison – dans des domaines très di érents mais toujours très spécifiques là où cela était nécessaire dans notre philosophie de jeu: première ou deuxième touches, temps sur le ballon, décision -fabrication et ainsi de suite.

« Dans certains cas, les données confirmaient simplement ce que nous supposions ou savions déjà. Mais dans d’autres cas, cela nous a donné des informations complètement nouvelles avec lesquelles nous pourrions travailler, comme la variation de la marche et la vitesse de frappe. »

Norwich utilise désormais la technologie à tous les niveaux, permettant aux joueurs de leur académie de se comparer aux stars de la première équipe dont ils aspirent à suivre les traces.

«Pour les plus jeunes, c’est amusant et très engageant», ajoute Domogalla. «Vous obtenez un feedback instantané, vous pouvez comparer avec vos amis et vos coéquipiers, vous obtenez vos propres scores et voyez où ils se situent par rapport à vos idoles.

« Pour les groupes plus âgés, l’élément de compétition apporte également du plaisir, en montant dans les classements et en essayant de gravir les échelons. »

Aharon décrit le verrouillage de l’année dernière comme étant «comme une machine à remonter le temps» pour le développement de la technologie. Les clubs de football du monde entier ont dû s’adapter à de nouvelles méthodes de travail et Playermaker n’est qu’une des nombreuses entreprises qui ont dû évoluer en conséquence.

«Nous sommes entrés dans une situation effrayante et inconnue et sommes sortis de l’autre côté après avoir accéléré de nombreux processus», explique Aharon.

« Nous avions beaucoup de clubs très inquiets, le meilleur exemple étant Bodo / Glimt de Norvège. Ils avaient les capteurs, mais leurs joueurs étaient à la maison à cause du verrouillage, ils nous ont donc demandé un moyen d’utiliser les capteurs à distance. .

«Nous avons construit des chargeurs portables pour eux et cela a permis aux joueurs de les utiliser à la maison et de s’entraîner individuellement, que ce soit en faisant du jogging sur le tapis roulant ou dans le parc, ou en faisant des exercices dans leur arrière-cour.

«Le staff pouvait suivre à distance les compétences techniques et les performances des joueurs et savoir exactement où ils en étaient avec l’entraînement, et les joueurs ont également pu se comparer les uns aux autres.

« Le retour que nous avons eu du club était que cela leur a permis de revenir directement dans la saison en sachant exactement sur quoi les joueurs avaient travaillé et où ils en étaient avec leur entraînement, et ils ont ensuite remporté le championnat.

« C’est dû à des joueurs incroyables et à un personnel formidable, bien sûr, mais c’était bien d’avoir une petite part dans ce succès.

« Nous écoutons toujours les clubs et nous en profitons. Les utilisateurs se sentent alors comme faisant partie de la révolution – et je dis révolution parce que nous perturbons une industrie – et tout le monde en profite. »

L’entreprise a maintenant rendu une version du capteur – l’UNO – disponible pour la consommation publique.

«Le verrouillage nous a montré que nous étions prêts à prendre cette technologie, à la conditionner dans des boîtiers plus petits, qui est l’ONU, et à la rendre disponible pour n’importe quel joueur dans le monde», déclare Aharon.

« Nous travaillons pour améliorer les meilleurs joueurs du monde, mais avec l’ONU, nous encourageons également les jeunes joueurs à faire plus de sport, à être plus actifs et à faire en sorte que personne ne manque de tirer le meilleur parti de leur talent. parce qu’ils n’ont pas les ressources. «

C’est une philosophie que Wenger approuve.