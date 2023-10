Une entreprise de technologie solaire lance un financement | Actualités, Sports, Emplois

SolaBlock, une société de technologie solaire basée à Pittsfield, dans le Massachusetts, dirigée par Eric Planey, originaire de Mahoning Valley, lance une levée de fonds de 3 millions de dollars, dont le produit sera utilisé pour ouvrir une installation d’assemblage et financer les opérations.

L’entreprise, qui est en pourparlers avec des sociétés de capital-risque dans les technologies du climat et de la construction, des entreprises stratégiques et d’autres sources de financement, tente de commercialiser son unité de maçonnerie solaire, qui intègre un module solaire photovoltaïque (PV) à l’intérieur d’un bloc de ciment standard. permettant aux murs de bâtiments commerciaux de devenir des systèmes solaires verticaux.

« Après avoir réussi les tests de produits UL et avoir été admis cet été dans le programme de fabrication intelligente avancée CESMII (Clean Energy Smart Manufacturing Innovation Institute) du ministère américain de l’Énergie, l’élan chez SolaBlock est passionnant. » Planey a déclaré dans un communiqué de presse.

« Nous sommes prêts à entrer sur le marché au moment idéal. La demande de solutions de construction Net Zero augmente avec les mandats de construction écologique du gouvernement fédéral, des États et des villes », il a dit.

SolaBlock est un produit technologique de construction photovoltaïque intégré au bâtiment. En 2022, le marché de la construction aux États-Unis représentait plus de 1 000 milliards de dollars et la demande de produits de construction écologiques augmente, indique le communiqué.

SolaBlock a deux sièges sociaux dans le Massachusetts et à New York, tous deux leaders en matière d’incitations et de mandats Net Zero.

L’installation d’assemblage est prévue à Pittsfield.

« La relation symbiotique entre le bloc et le PV disperse l’excès de chaleur en été et isole le PV en hiver, augmentant ainsi sa longévité », Rick Lewandowski, entrepreneur en résidence auprès de l’Autorité de recherche et de développement énergétique de l’État de New York.

« Cette relation permet à SolaBlock de se différencier sur le marché, c’est une nouvelle catégorie de BIPV qui entraînera la croissance de ce secteur de marché. C’est très impactant.

Les installations d’assemblage final de Center Point ouvriront au rythme de deux par an dans un rayon de 500 milles pour les installations du projet.

SolaBlock convient aux nouvelles constructions et aux rénovations et travaille sur des tests de résilience aux ouragans pour renforcer son positionnement face à des conditions météorologiques de plus en plus volatiles, indique le communiqué.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception