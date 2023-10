Métro

Une entreprise de technologie propose au maire Eric Adams un nouveau design pour remplacer un réseau prévu d’imposantes tours d’antennes de téléphone portable 5G qui a suscité l’opposition de certaines parties de la ville parce qu’il est trop laid et intrusif.

COMTek a plutôt proposé des poteaux plus petits et plus élégants qui peuvent être apposés ou connectés aux lampadaires et se fondent mieux dans le paysage que les pylônes d’antenne de 32 pieds de haut.

« Nous sommes vraiment ravis de proposer cette solution à la ville de New York, qui répondra aux problèmes esthétiques soulevés par diverses communautés et permettra à chaque quartier de sécuriser l’accès Internet dont il a besoin », a déclaré Jim Lockwood, PDG et fondateur de COMTek.

Lockwood a souligné que l’entreprise consultera les résidents de la communauté, qui auront leur mot à dire sur la conception des poteaux en fonction de l’architecture et du caractère locaux.

“Une fois que chaque quartier aura choisi la conception du poteau compatible avec les lampadaires existants déjà disposés dans leurs rues, nous pourrons déployer cette solution dans un délai de six mois”, a-t-il déclaré au Post.

« Nous sommes impatients de travailler avec les autorités municipales et les communautés pour faire avancer cet objectif important tout en préservant l’apparence et l’ambiance des quartiers de la ville.

L’entreprise, qui a fait ses débuts à Gramercy Park en 2002, a érigé des technologies de poteaux intelligents présentant des caractéristiques similaires à Los Angeles, Denver et dans d’autres grandes villes des États-Unis.

« De Los Angeles à Portland, en passant par El Paso et le Midwest jusqu’à la côte Est, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les communautés pour concevoir la 5G, le WiFi et des lampadaires à technologies multiples qui correspondent aux caractéristiques et aux objectifs de la communauté », a déclaré Lockwood.

« Ce vaste historique de projets de télécommunications réussis à travers le pays nous permet d’exploiter notre technologie avancée et brevetée et de travailler avec des partenaires communautaires pour développer des conceptions qui obtiennent systématiquement leur approbation.

L’opposition aux tours actuellement prévues a été féroce dans certains des quartiers les plus tonitruants de la ville, notamment à Soho et à Carnegie Hill dans l’Upper East Side, où se trouvent des rues historiques et emblématiques, telles que Park Avenue, à la mode et touristique, la Cinquième Avenue et Quartiers commerçants de Madison Avenue.

Les 2 000 structures imposantes qui ajoutent l’accès au réseau 5G sont installées dans le cadre d’un accord entre la ville et le consortium technologique CityBridge, propriétaire de LinkNYC et Link5G.

Mais le représentant Jerrold Nadler, qui représente les côtés est et ouest de Manhattan, a écrit à la présidente de la Commission fédérale des communications, Jessica Rosenworcel, en avril, exigeant une révision des tours en vertu du National Historic Preservation Act.

Tout en reconnaissant la nécessité d’étendre la capacité du haut débit, le démocrate a exprimé sa préoccupation quant au fait que les tours de 32 pieds seraient « hors contexte » dans les quartiers historiques.

Il a également cosigné une lettre envoyée à la Commission de préservation des monuments de la ville – avec le président de l’arrondissement de Manhattan, Mark Levine, la sénatrice de l’État Liz Krueger, les membres de l’Assemblée Alex Bores et Rebecca Seawright et les membres du Conseil Keith Powers et Julie Menin – faisant le même argument.

Les critiques ont critiqué le libéral Nadler comme étant plus préoccupé par l’esthétique que par la résolution de problèmes plus urgents tels que la criminalité.

Le bureau de Nadler a été informé de la proposition de COMTek concernant des tours plus petites et un représentant du membre du Congrès a déclaré qu’Adams devrait envisager de la mettre en œuvre.

« C’est une bonne solution innovante. Cela pourrait être gagnant-gagnant pour tout le monde », a déclaré le porte-parole de Nadler, Robert Gottheim.

« Vous pourriez obtenir la 5G et préserver le paysage urbain des quartiers. Nous proposons à la ville d’y réfléchir”, a-t-il déclaré.

Les politiciens et les habitants ne sont pas les seuls à se plaindre des tours 5G.

L’ancienne star du basket-ball des Knicks, John Starks, s’est opposé lorsque la ville a fait installer l’une des structures juste devant son concessionnaire automobile Kia dans le Queens.

L’administration Adams, par l’intermédiaire de son agence principale, le Bureau de la technologie et de l’innovation, a déclaré qu’elle examinerait la conception de COMTek.

“Des améliorations de conception aux nouveaux services numériques et à une programmation communautaire plus solide, le Bureau de la technologie et de l’innovation est toujours heureux d’entendre de nouvelles idées sur les moyens de renforcer nos différents programmes 5G alors que nous continuons à travailler pour réduire la fracture numérique”, a déclaré un porte-parole de l’OTI. dit.

Toute modification de conception des kiosques Link5G nécessiterait un examen public approfondi et l’approbation de la Public Design Commission.

Margaux Knee, représentante de City Bridge, qui possède et exploite LinkNYC, a défendu les tours 5G existantes, qui ont été approuvées.

