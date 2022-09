Une entreprise de technologie de ligne de but s’excuse pour l’accident de Huddersfield

La société de technologie de ligne de but Hawk-Eye a présenté ses excuses à la Ligue anglaise de football et à Huddersfield Town. La controverse a régné dans les ligues en Angleterre le week-end dernier, et cela a plongé dans le championnat.

Le match de Huddersfield Town contre Blackpool était une affaire méfiante. Au final, Blackpool est rentré chez lui en vainqueur, 1-0. Cependant, Huddersfield a un os à choisir avec la technologie de la ligne de but dans son échec à obtenir un résultat.

En seconde période, les Terriers pensaient assurer le niveleur face aux Tangerines. Yuta Nakayama a semblé marquer sur une bousculade après un corner aux deux tiers du match. L’arbitre n’a pas accordé le but, malgré la fuite des joueurs de Huddersfield pour célébrer.

Les arbitres portent des montres synchronisées avec un logiciel de technologie de ligne de but pour fournir une rétroaction instantanée. Normalement, lorsqu’un ballon franchit de peu la ligne, la montre de l’arbitre sonnera indiquant un but. Ce but particulier n’a pas compté, car un signal n’est jamais arrivé à la montre de l’arbitre John Busby. Busby et les arbitres assistants du match n’ont pas non plus vu le ballon franchir la ligne.

“Hawk-Eye peut confirmer que le ballon a été masqué par les caméras de suivi de la technologie de la ligne de but alors qu’il se déplaçait sur la ligne”, a déclaré la société dans un communiqué mardi. “La position des joueurs, du poteau de but et du gardien de but a eu un impact sur la ligne de mire des caméras sur le ballon en mouvement et, en tant que telle, une décision n’a pas pu être déterminée par le système.”

“Nous tenons à rassurer la communauté du football sur le fait qu’il s’agissait d’un événement exceptionnel”, a poursuivi Hawk-Eye. “Nous continuerons à examiner les procédures opérationnelles standard pour un tel événement avec l’EFL et PGMOL (Professional Game Match Officials Limited).”

La technologie sur la ligne de but vole l’égalisation de Huddersfield Town

Le problème à résoudre a laissé la Ligue anglaise de football insatisfaite, tout comme le club. “L’EFL est incroyablement frustrée qu’une défaillance technologique à Huddersfield Town et Blackpool ait éclipsé un fantastique week-end d’action sur le terrain”, a déclaré la ligue.

En outre, Huddersfield a publié une déclaration sur la question. “Le Club se félicite d’une enquête complète sur la façon dont cela s’est produit, car cela doit clairement être empêché de se reproduire pour l’intégrité de la compétition à l’avenir”, a déclaré l’équipe.

“Cependant, nous restons incroyablement frustrés car cette enquête et cette reconnaissance ne nous aident pas du tout concernant le résultat de dimanche. À une époque où tout le monde au Club travaille sans relâche pour marquer des points et grimper dans la division, nous avons été très déçus par ce système.

La défaite des Terriers ne fait qu’aggraver les difficultés du début de leur saison. Huddersfield est actuellement 23e sur 24 équipes au total dans le tableau du championnat.

PHOTO : IMAGO / PA Images