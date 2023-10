CREVE COEUR — L’innovateur en technologie agricole Benson Hill a vendu son installation de trituration de soja dans l’Indiana pour 36 millions de dollars, cherche à se débarrasser de davantage d’installations dans le cadre de son plan de réduction des coûts et de désendettement, et envisage même de devenir privé.

La société, basée dans le district scientifique végétal 39 North ici, vend ses installations de Seymour, dans l’Indiana, à White River Soy Processing, basée au Nebraska, a annoncé Benson Hill dans un communiqué de presse et une présentation aux investisseurs mardi. Les 30 travailleurs de l’usine seront transférés à White River.

La société a déclaré qu’elle utiliserait l’argent de l’accord pour améliorer sa position de liquidité, rembourser sa dette et réduire ses coûts d’exploitation et de fonds de roulement.

Il a également annoncé la nomination d’un directeur général permanent après la démission de Matt Crisp en juin. Le PDG par intérim Deanie Elsner, membre du conseil d’administration de Benson Hill et ancien cadre de Kellogg Co. et Kraft Foods, a été nommé PDG avec effet immédiat.

Et après des baisses constantes des actions de la société au cours des deux dernières années, Benson Hill envisage potentiellement de devenir privée, indique le communiqué. Les actions de la société se sont effondrées à environ 14 cents par action lundi midi, contre plus de 10 dollars en 2021 après l’introduction en bourse de la société.

En septembre, Benson Hill a reçu un avis de non-conformité de la Bourse de New York après que les actions ordinaires de la société soient tombées à moins de 1 $ par action pendant 30 jours. L’incapacité à améliorer la valeur du stock entraînera une éventuelle radiation de la cote.

Les dirigeants de Benson Hill ont déclaré que 2024 serait une année de transition et n’ont pas fourni de prévisions de revenus lors de l’appel et de la présentation de mardi pour les investisseurs.

“Sur la base de notre examen stratégique en cours, nous pensons que le renforcement de nos fondations financières, le passage à un modèle économique allégé en actifs et l’introduction de nos innovations sur des marchés finaux plus larges et attrayants, constituent la voie la plus réalisable pour Benson Hill”, a déclaré Elsner dans un communiqué. communiqué de presse.

Elsner a également déclaré que la société prévoyait de se développer sur les marchés américains de l’alimentation animale et des aliments pour animaux de compagnie, qui s’étendent sur de grandes superficies. Benson Hill a développé des variétés de soja qui, selon elle, fournissent plus de nutriments que les variétés précédentes pour l’alimentation des volailles et des porcs ainsi que pour les aliments pour animaux de compagnie.

Benson Hill est basé dans le 39 North Agtech Innovation District, à proximité du Danforth Center et d’autres centres de recherche agricole.

Benson Hill, une entreprise de Saint-Louis, voit une opportunité de croître avec l’industrie aquacole et de l’alimenter.

Le co-fondateur de la société de technologie agricole Benson Hill démissionne de son poste de PDG