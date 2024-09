Une entreprise de technologie a embauché le frère d’un haut fonctionnaire de New York. Une réunion privée et des contrats d’une valeur de 1,4 million de dollars ont suivi

NEW YORK — À l’approche de la rentrée scolaire 2022, l’entreprise de technologie éducative 21stCentEd cherchait à étendre sa présence dans les écoles publiques de New York. Elle s’est donc tournée vers un homme, Terence Banks, dont le nouveau cabinet de conseil promettait de mettre en relation les clients avec les principaux acteurs du gouvernement.

Banks n’était pas un lobbyiste agréé. À l’époque, il travaillait comme superviseur dans le réseau de métro de la ville. Mais il avait au moins une relation de premier ordre : son frère aîné, David Banks, est le chancelier des écoles de la ville de New York, à la tête du plus grand système scolaire du pays.

Dans le mois qui a suivi l’embauche, 21stCentEd avait obtenu une réunion privée avec le chancelier de l’école. Au cours des deux années qui ont suivi cette réunion d’octobre 2022, les archives montrent que l’entreprise a reçu plus de 1,4 million de dollars de contrats de la part des écoles publiques de la ville, soit presque le triple de son total précédent.

Les frères et sœurs, ainsi qu’un troisième frère, Philip Banks, qui occupe le poste de maire adjoint de la sécurité publique de New York, sont désormais empêtrés dans une une vaste enquête fédérale Cela a touché plusieurs membres de haut rang de l’administration du maire Eric Adams.

La semaine dernière, les enquêteurs fédéraux ont saisi les téléphones des trois frères et d’au moins trois autres hauts fonctionnaires de la ville, dont le commissaire de police Edward Caban, qui résigné Jeudi.

La nature exacte de l’enquête n’a pas été dévoilée. Les autorités fédérales enquêtent notamment sur le frère jumeau de l’ancien commissaire de police, James Caban, un ancien sergent de police qui dirige une entreprise de sécurité dans les boîtes de nuit.

Mercredi, un coordinateur des opérations de la ville a été licencié après qu’un propriétaire de bar à Brooklyn a déclaré à NBC New York qu’il avait été poussé par l’assistant à embaucher le frère du commissaire de police pour faire disparaître les plaintes pour tapage contre son entreprise.

Les enquêteurs fédéraux cherchent également à savoir si le cabinet de conseil de Terence Banks, Pearl Alliance, a enfreint la loi en exploitant ses relations familiales pour aider des entreprises privées à obtenir des contrats avec la ville, selon une personne au courant du dossier. Cette personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à divulguer des informations sur les enquêtes.

Les trois frères Banks ont nié tout acte répréhensible. David et Terence Banks ont déclaré qu’ils ne pensaient pas être la cible de l’enquête. Mais les organismes de surveillance du gouvernement estiment que le chevauchement des activités de la famille dans les secteurs privé et public pourrait avoir enfreint les garde-fous contre les conflits d’intérêts ainsi que les lois municipales et étatiques sur le lobbying en matière d’approvisionnement.

« Cela donne l’impression que Terence Banks utilise ses relations familiales pour aider son client et s’enrichir », a déclaré Susan Lerner, directrice exécutive de Common Cause New York, un groupe de défense du bon gouvernement.

Timothy Sini, avocat de Terence Banks, n’a pas répondu aux questions spécifiques sur le cabinet de conseil. Il a cependant écrit dans un courriel : « Le gouvernement nous a assuré que M. Banks n’était pas la cible de cette enquête. »

Lors d’une conférence de presse vendredi, David Banks a déclaré que les agents du FBI ne lui avaient pas rendu son téléphone et qu’il avait refusé de répondre aux questions sur sa relation avec le cabinet de conseil de son frère. « Nous coopérons avec une enquête fédérale », a-t-il déclaré.

Les règles d’éthique de la ville interdisent aux membres d’une même famille de faire pression sur leurs collègues. Selon John Kaehny, directeur exécutif du groupe de bonne gouvernance Reinvent Albany, David Banks devrait au minimum obtenir une dérogation du Conseil des conflits d’intérêts de la ville avant de rencontrer une entreprise représentée par son frère.

« Il est étonnamment arrogant ou obtus de la part de David Banks, l’un des plus hauts responsables du gouvernement de la ville, d’ignorer cette règle de base et de bon sens relative aux conflits d’intérêts », a déclaré Kaehny dans un courriel.

Ni le ministère de l’Éducation ni le Conseil des conflits d’intérêts n’ont voulu dire si une dérogation avait été demandée.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation, Nathaniel Styer, a déclaré que toutes les dépenses liées à 21stCentEd provenaient des écoles et des districts individuels, qui peuvent effectuer des achats de moins de 25 000 $ sans l’approbation de l’agence.

L’entreprise basée dans l’Utah forme des enseignants et propose des programmes axés sur l’intelligence artificielle, la robotique et l’automatisation.

Dylan Howard, porte-parole de l’entreprise, a déclaré que Terence Banks avait été embauché « pour aider 21stCentEd à présenter nos solutions et services STEM aux décideurs des écoles publiques de la ville de New York ». Il a déclaré qu’ils avaient entendu parler de son cabinet de conseil par l’intermédiaire d’un employé de 21stCentEd qui a depuis quitté l’entreprise.

Le porte-parole n’a pas pu dire comment s’est déroulée la rencontre avec le chancelier de l’école ni si Terence Banks y a assisté. Il a ajouté que Terence Banks n’avait « apporté aucune valeur ajoutée » à l’entreprise et que son contrat avait été résilié en décembre dernier.

21stCentEd était l’une des nombreuses entreprises ayant des contrats avec la ville qui ont embauché le cabinet de conseil de Terence Banks, selon un site Web de Pearl Alliance qui a été supprimé après la nouvelle de l’incident. enquêtes fédérales est apparu la semaine dernière.

SaferWatch, un autre client répertorié, vend des boutons d’alarme aux écoles et aux services de police. Depuis août 2023, il a obtenu plus de 67 000 $ de contrats municipaux, selon les registres municipaux.

Le troisième frère Banks, Philip Banks, exerce une grande influence sur le NYPD en tant que maire adjoint chargé de la sécurité publique. Un porte-parole de SaferWatch, Hank Sheinkopf, a refusé de commenter. Le NYPD n’a pas répondu aux demandes de renseignements par courrier électronique.

Au total, Pearl Alliance a répertorié neuf clients ayant des contrats municipaux d’une valeur de plusieurs millions de dollars, dont une société de logiciels, une start-up spécialisée dans la livraison de produits d’épicerie et une entreprise spécialisée dans le béton. Au moins sept de ces entreprises ont des contrats passés ou actuels avec la ville.

Il n’était pas clair si l’enquête fédérale sur le cabinet de conseil dirigé par Terence Banks faisait partie de l’enquête sur le frère du commissaire de police.

Ray Martin, le fonctionnaire municipal qui aurait fait pression sur un propriétaire de bar pour qu’il embauche James Caban, a été « licencié pour motif valable » jeudi après que le bureau du maire a eu connaissance des allégations, selon Fabien Levy, maire adjoint chargé des communications.

Le propriétaire du bar, Shamel Kelly, a déclaré à la chaîne de télévision WNBC que Martin lui avait donné l’an dernier ce qui lui semblait être un ultimatum : payer James Caban ou risquer de voir son entreprise fermée. Kelly a déclaré que James Caban avait exigé une somme initiale de 2 500 dollars. Il a déclaré avoir été interrogé jeudi par des enquêteurs fédéraux et le département d’enquête de la ville. Des messages demandant des commentaires ont été laissés à ces agences.

Les tentatives pour joindre Martin n’ont pas été immédiatement couronnées de succès. Un numéro de téléphone portable inscrit à son nom ne fonctionnait plus.

L’avocat de James Caban a déclaré que ce dernier « nie catégoriquement tout acte répréhensible » et a pleinement coopéré avec les forces de l’ordre. Une fois l’enquête terminée, l’avocat Sean Hecker a déclaré qu’« il sera clair que ces accusations sont sans fondement et dénuées de fondement ».

David et Philip Banks restent tous deux à leur poste au sein du gouvernement. L’avocat de Philip Banks, Benjamin Brafman, a refusé de commenter.

Lors d’une conférence de presse mardi, Adams a souligné que sa relation avec la famille Banks remontait à plusieurs décennies, à l’époque où il servait dans le département de police sous le père des frères. Il a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré Terence Banks pour discuter des affaires de la ville.

« Je connais les familles Banks depuis des années », a déclaré Adams. « Et comme je connais quelqu’un, je leur impose les mêmes normes que moi-même. »