Une entreprise de sécurité privée patrouille dans le village de Nicola Bulley après que des détectives amateurs ont fouillé les jardins de résidents âgés

Une entreprise de sécurité PRIVÉE aide les habitants où Nicola Bulley a disparu après que des détectives se sont abattus sur le village endormi.

Spencer Sutcliffe Security effectue des patrouilles quotidiennes et nocturnes à St Michael’s on Wyre, Lancashire.

Spencer Sutcliffe patrouille à St Michael's on Wyre avec sa société de sécurité

Des détectives amateurs ont envahi le village après la disparition de Nicola Bulley

Cela survient après que des détectives de fauteuil ont inondé le village après la disparition de Nicola il y a deux semaines.

La mère de deux enfants disparue a été vue pour la dernière fois par la rivière Wyre vers 9 h 10 le 27 janvier.

Le propriétaire Spencer Sutcliffe a déclaré: “Quand les résidents m’ont appelé, j’ai pensé à quelle situation horrible ils avaient déjà l’horreur de ce qui s’était passé, et personne ne sait ce qui s’était passé et puis ils ont tous ces gens qui piétinent leurs jardins, traversent leur hangars.

“Quand ils sont approchés par certains résidents, ils deviennent très agressifs envers eux et ce n’est tout simplement pas agréable.

“J’ai donc offert nos services gratuitement, je paierai le personnel de ma poche et nous allons juste essayer de rassurer un peu les résidents sur le fait qu’il y a des gens qui s’occupent d’eux et travaillent aux côtés du police.

“Nous n’essayons en aucun cas de les remplacer, mais malheureusement, la police est en sous-effectif et sous-financée.”

Spencer a déclaré que l’afflux de détectives saisis par la disparition de Nicola causait un “stress sans fin” aux villageois et à sa famille.

Son équipe partage des vidéos de leurs patrouilles sur les réseaux sociaux pour exhorter les gens à ne pas venir à St Michael’s.

Le groupe de sécurité porte un uniforme et aura une pièce d’identité sur lui.

Une femme a raconté comment ses parents âgés ont été tourmentés par des explorateurs urbains piétinant leur jardin.

Elle a dit que sa mère et son père, qui ont plus de 80 ans, ont dû signaler l’incident à la police.

La femme a ajouté: “C’est un comportement dégoûtant et difficile pour nous de voir ces soi-disant explorateurs urbains le diffuser en direct et pour les membres de la famille de le voir se produire, sachant que nos parents étaient à l’intérieur.

“Nous sommes également très tristes d’avoir dû le signaler à la police car nous étions conscients d’utiliser les précieuses ressources de la police à un moment aussi difficile.

“Je regardais [one man’s] vidéo à des kilomètres et c’était le jardin de ma mère. J’étais horrifié et je me sentais impuissant.

“Je sais que d’autres personnes vulnérables du village souffrent également.”

La police du Lancashire a été forcée hier d’émettre un avis de dispersion pour éloigner le public.

Cela est venu après avoir reçu des rapports de détectives amateurs filmant à proximité des maisons des résidents et partageant des images sur les réseaux sociaux.

L’ordre, qui est entré en vigueur à 20h40 hier et dure au moins 48 heures, donne aux agents des pouvoirs supplémentaires pour démanteler les groupes ayant un comportement antisocial.

La force a également menacé de prendre des mesures contre les trolls faisant des commentaires “grossièrement offensants” en ligne.

Un porte-parole de la police du Lancashire a déclaré: “Nous espérons que cela rassurera les gens sur le fait que nous ne tolérerons pas la criminalité, y compris les intrusions et les dommages criminels.

“Nous sommes également au courant d’un certain nombre de commentaires grossièrement offensants faits sur les réseaux sociaux et ailleurs.

“Nous les examinons et n’hésiterons pas à prendre des mesures le cas échéant.”

Spencer a déclaré que les habitants ont signalé que des explorateurs urbains piétinaient dans leurs jardins

L'entreprise effectue les patrouilles gratuitement

La recherche de Nicola est maintenant entrée dans son 14e jour

La police a averti les détectives loin de la zone

Ils croient que Nicola est tombé dans la rivière