Une entreprise de Revelstoke remporte le prix Small Business BC et présente à Dragons’ Den

Les semaines ont été chargées pour Jackie Rhind et son équipe à Ovry après avoir auditionné pour des dragons Tanièrea remporté un Small Business BC Award et s’est marié.

En avril, l’entreprise locale Ovry a été mise en nomination pour le prix Small Business BC du meilleur jeune entrepreneur, qu’elle a remporté. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier (2 juin) à Vancouver, mais Rhind et son équipe n’ont pas pu y assister car ils étaient occupés à Revelstoke avec son mariage le lendemain. Rhind a parlé du prix et de ce que cela signifie pour l’entreprise et de sa présentation à Dragon’s Den qui s’est produite il y a quelques semaines.

« Quand nous avons découvert que nous étions super excités, je ne pensais pas que nous allions gagner car il y avait d’autres entreprises incroyables parmi les finalistes », a déclaré Rhind.

Elle a postulé pour le prix plus tôt cette année, puis a découvert en avril qu’Ovry était devenue finaliste.

L’activité d’Ovry consiste à vendre des tests de grossesse, des tests d’ovulation, des tests de fertilité masculine et plus encore dans les pharmacies à un prix plus abordable que les marques populaires que les clients connaissent bien. Le principe est simple, les tests fonctionnent tous de la même manière que les autres marques et sont tout aussi précis, mais beaucoup moins chers que les grandes marques.

L’équipe d’Ovry comprend Christina Witzel, Rya Kobewka, Tianna Grey et Sarah Nichol.

Bien que l’annonce ait été faite la semaine dernière, Rhind et son équipe savaient qu’ils avaient remporté le prix il y a quelques semaines lorsqu’une équipe vidéo a été envoyée à Revelstoke pour filmer une vidéo promotionnelle et leur réaction à la victoire.

« C’était très excitant, parce que l’entrepreneuriat est une telle montagne russe de hauts et de bas et c’est comme être reconnu pour tout le travail acharné que nous avons fait en équipe au cours des trois dernières années, ainsi qu’un témoignage à quel point notre communauté est géniale pour avoir aidé », a déclaré Rhind.

La vidéo faisait partie de l’accord pour les finalistes pour aider à expliquer et à promouvoir les entreprises et peut maintenant être utilisée pour les promouvoir. Une fois qu’Ovry a découvert qu’ils avaient gagné, le package gagnant s’est élargi pour inclure le soutien de Small Business BC et toutes ses ressources, des opportunités de mentorat et d’éducation, ainsi qu’un prix en espèces de 10 000 $ que l’entreprise peut utiliser comme elle le souhaite.

En avril, Rhind devait encore présenter l’entreprise à une salle remplie de représentants et d’experts en affaires de Small Business BC, ce qui était la dernière étape du processus d’attribution. Elle a dit que c’était aussi la partie la plus éprouvante pour les nerfs. Quelques difficultés techniques virtuelles et un appel de planification serré ont ajouté à son stress, mais finalement, elle a quand même réussi à gagner l’approbation de la salle, ce qui lui a valu le prix.

Entre le lancement de Small Business BC et l’obtention du prix, Rhind a également fait le voyage vers l’est jusqu’à Toronto où elle a présenté à CBC des dragons Tanière.

« C’était différent de ce à quoi je m’attendais. Et c’était vraiment excitant et effrayant et tout à la fois », a déclaré Rhind à propos de l’expérience.

Devant Wes Hall, Michelle Romanow, Arlene Dickinson et tous les autres Dragons, Rhind est entrée en studio (après une opération au genou) et a livré son pitch aux six titans du business. Pour en savoir plus sur les Dragons et leurs origines, rendez-vous sur CBC’s La tanière des dragons site Web, qui a des biographies pour chaque personne.

Elle n’a pas pu dire le résultat du pitch en raison de la confidentialité de l’épisode mais espère qu’il sera diffusé à l’automne.

Rhind a pu profiter de son mariage après une série de succès pour Ovry, mais elle s’est dite préoccupée par l’inévitable changement de vent qui accompagne les affaires.

« S’il y a quelque chose que j’ai appris sur l’entrepreneuriat, c’est que c’est bien quand tout va, bien, c’est bien quand ça commence à mal tourner », a déclaré Rhind en riant.

