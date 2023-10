Une entreprise de préparation de repas veut contribuer à éradiquer la faim

Écoutez cet article Écoutez cet article

Redefine Meals, implanté à Lake Grove, propose un menu spécial dont 15 % des ventes seront reversés à Island Harvest, l’organisation à but non lucratif basée à Melville qui vise à éradiquer la faim.

L’entreprise de préparation de repas a lancé « The Harvest Menu », disponible du 12 octobre au 12 novembre et proposant des plats sur le thème de l’automne. Les offres comprennent la salade des récoltes, avec de la laitue hydro-biologique garnie de poulet grillé, de pacanes confites, de graines de citrouille, de canneberges séchées et d’une vinaigrette au cidre de pomme pour 10,49 $. Les bâtonnets de pain doré Harvest de la société avec glaçage à la citrouille sont également disponibles, et pour ceux qui recherchent un début de journée riche en protéines, les crêpes à la citrouille Harvest Protein avec sirop d’érable pour 8,99 $.

Grâce à des initiatives de sauvetage et de distribution de nourriture, Island Harvest apporte son soutien à près de 300 000 personnes confrontées à la faim et à l’insécurité alimentaire dans les comtés de Nassau et de Suffolk.

« Nous sommes ravis de nous associer à Island Harvest pour présenter le menu Harvest », a déclaré Mark Ciaburri, propriétaire de Redefine Meals, dans une déclaration écrite. « Ce partenariat reflète notre engagement non seulement à servir des aliments sains, mais également à redonner à la communauté, surtout à l’approche des fêtes. Nous espérons que le Menu Récolte réchauffera les cœurs en ayant un impact significatif sur la lutte contre la faim.

« Au nom des enfants, des familles, des personnes âgées et des anciens combattants que nous servons, nous sommes reconnaissants envers Redefine Meals et ses dirigeants éclairés pour leur bienveillance et leur générosité », a déclaré Randi Shubin Dresner, président-directeur général d’Island Harvest, dans une déclaration écrite. « Des partenariats comme celui-ci ont un effet positif dans la lutte contre la faim et ses causes profondes et nous espérons une relation longue et mutuellement bénéfique avec Redéfini Meals. »