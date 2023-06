Une entreprise de nettoyage rend des objets personnels aux familles des victimes de meurtres dans l’Idaho

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Une entreprise de nettoyage est de retour sur les lieux du crime où quatre étudiants de l’Université de l’Idaho ont été assassinés l’année dernière.

Un gros camion a été vu mardi 27 juin dans la maison de trois étages de Moscou où Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin ont été assassinés en novembre dernier alors que le processus se poursuit pour restituer leurs effets personnels à leurs proches.

Des rapports antérieurs indiquaient que la maison, qui appartient maintenant à l’Université de l’Idaho, serait démolie cet été.

L’entreprise de nettoyage chargée de retirer tous les objets à l’intérieur de la maison avant une démolition a déclaré Court TV dans une déclaration selon laquelle aucun échéancier n’a été établi, mais le personnel reste en contact avec les membres de la famille pendant le processus qui peut prendre plusieurs semaines.

«Nous commençons la remédiation avec le retrait de tous les objets personnels pour que les familles les reçoivent, comme elles le souhaitent. Cela prendra plusieurs semaines. Aucune date fixée pour la démolition », indique le communiqué.

Les développements sont survenus le même jour que le meurtrier présumé des victimes, Bryan Kohberger, a comparu devant le tribunal un jour après que le procureur du comté de Latah, Bill Thompson, a déposé un avis de son intention de demander la peine de mort contre M. Kohberger.

M. Thompson a cité cinq « circonstances aggravantes » qui pourraient justifier la peine maximale de peine capitale demandée.

Lors d’une audience mardi devant le tribunal du comté de Latah, le juge John Judge a entendu les arguments de plusieurs requêtes déposées par la défense, notamment la recherche de détails sur les preuves ADN, la recherche de détails sur le grand jury qui a rendu un acte d’accusation de meurtre contre lui et la suspension de la procédure. pour mettre une pause dans l’affaire qui se dirige vers le procès.

Une bande de police entoure une maison qui est le site d’un quadruple meurtre le 3 janvier 2023 à Moscou (Getty Images)

Dans une requête clé pour contraindre, la défense a fait valoir que l’accusation devrait remettre toutes les informations sur la généalogie génétique et les preuves ADN qui lient M. Kohberger aux meurtres. Cela inclut des informations sur les scientifiques qui ont effectué les tests ADN et sur ce qui a conduit les autorités à le soupçonner en premier lieu.

Les avocats de M. Kohberger ont déclaré qu’ils n’étaient pas « en expédition de pêche », mais qu’ils avaient besoin du matériel afin de constituer un dossier solide pour leur client.

Bryan Kohberger entre dans la salle d’audience pour une audience de requête concernant une ordonnance de bâillon, le vendredi 9 juin 2023, à Moscou, Idaho (PA)

Parmi les preuves demandées par la défense figurent les dossiers de formation de trois policiers qui ont interrogé des témoins « critiques », des informations sur l’équipe du FBI menant l’enquête criminelle et des informations sur le tuyau qui a conduit à la recherche de la Hyundai blanche de M. Kohberger et des enregistrements de téléphone portable cités. dans l’affidavit de cause probable.

« Il y a une norme accrue maintenant que l’État a annoncé son intention de demander la peine de mort … et ce sont des informations très pertinentes », a déclaré la défense de M. Kohberger, selon DailyMail.com.

Les procureurs ont fait valoir que la plupart de ces documents avaient déjà été mis à la disposition de la défense.

L’État a également noté que les dossiers de formation des agents ne se rapportent pas à l’affaire et pourraient créer un précédent défavorable dans les affaires futures.

Ethan Chapin, 20 ans, Madison Mogen, 21 ans, Xana Kernodle, 20 ans et Kaylee Goncalves, 21 ans (Instagram)

La défense de M. Kohberger a déclaré que bien qu’il y ait plus de 120 officiers qui travaillaient dans l’enquête sur le meurtre, ils ne demandaient des dossiers qu’à trois d’entre eux qui jouaient un rôle essentiel en recueillant des preuves, en suivant les pourboires et en menant plus d’une douzaine d’entretiens.

Le juge a déclaré au tribunal qu’il rendrait une décision écrite avec les preuves que l’accusation devra remettre avant le 14 juillet.

M. Kohberger a refusé de plaider coupable lors de sa mise en accusation plus tôt ce mois-ci pour quatre accusations de meurtre au premier degré et une accusation de cambriolage le mois dernier. Son avocat a déclaré qu’il « gardait le silence » sur les accusations, laissant le juge plaider non coupable en son nom.

Le procès de M. Kohberger est prévu pour le 2 octobre, mais la date devrait être retardée suite aux documents de sa défense.