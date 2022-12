L’entreprise de mode canadienne La Maison Simons a promu la “beauté” de l’euthanasie volontaire dans une vidéo promotionnelle le mois dernier qui provoque l’indignation sur les réseaux sociaux.

La vidéo intitulée “All Is Beauty” relate la décision de Jennyfer Hatch – une Canadienne de 37 ans – de s’euthanasier volontairement en raison du syndrome d’Ehlers-Danlos.

Dans la vidéo, Hatch commence par déclarer que “mourir dans un lit d’hôpital” n’est “pas ce qui est naturel”.

UN SOLDAT CANADIEN SOUFFRANT DU TSPT S’EST OFFERT UNE EUTHANASIE PAR LES AFFAIRES DES ANCIENS COMBATTANTS

“Les derniers souffles sont sacrés. Même si je cherche de l’aide pour mettre fin à mes jours, malgré toute la douleur et dans ces derniers instants, il y a toujours tant de beauté”, déclare Hatch dans la vidéo de Simons.

La vidéo – publiée un jour après l’euthanasie de Hatch – affiche à un moment donné le texte “la plus belle sortie”.

Simons a publié une interview vidéo gratuite Président et chef de la direction Peter Simons sur le sens de l’annonce.

LE CANADA ÉLARGIT LA LOI SUR LE SUICIDE ASSISTÉ POUR INCLURE LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIE MENTALE, PEUT-ÊTRE PERMETTRE AUX « MINEURS MATURES »

Simons dit que la publicité visait à “aider les gens à se reconnecter les uns aux autres et à cet espoir et cet optimisme”, qui, selon lui, “seront nécessaires si nous voulons construire le type de communautés et d’espaces où nous voulons vivre et agréables à vivre.”

Alors que le Canada autorisait l’euthanasie il y a six ans, la pratique a été limitée aux personnes atteintes d’une maladie en phase terminale de plus de 18 ans. Cependant, en mars de l’année dernière, la loi a été modifiée pour autoriser l’euthanasie pour les patients dont la mort naturelle n’est pas “raisonnablement prévisible », ouvrant la voie aux malades mentaux pour recevoir l’aide médicale à mourir (AMM) en mars 2023.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La légalisation de l’euthanasie active s’est avérée controversée à travers le monde, seuls sept pays autorisant la pratique à partir de 2022. La Belgique et les Pays-Bas, qui ont certaines des politiques d’euthanasie les plus permissives au monde, ont été les premiers à légaliser l’AMM en 2002.

Ils ont été rejoints par le Luxembourg en 2009, la Colombie en 2014, le Canada en 2016 et l’Espagne et la Nouvelle-Zélande l’année dernière.

Michael Lee de Fox News a contribué à ce rapport.