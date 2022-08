Une entreprise de l’Okanagan achète une maison pour faciliter le recrutement d’employés

Une entreprise de Vernon a réfléchi en dehors de ses courts de squash à la manière de recruter des employés.

La pénurie de main-d’œuvre qui a décollé pendant la pandémie est loin d’être terminée, et The Roster Sports Club Bar and Grill espère que proposer des logements abordables dans le cadre de sa stratégie de recrutement et de rétention pourrait faire partie de la solution.

“Nous savons par expérience que l’un des plus grands obstacles au recrutement et à la rétention des employés est à la fois la disponibilité et l’abordabilité des logements à Vernon”, déclare le propriétaire du club, Hussein Hollands.

«Lorsque nous avons recruté notre professionnel de squash, Peter Trafford, de Calgary l’année dernière, il a eu du mal à trouver un logement abordable dans la ville. Heureusement, cela a finalement fonctionné, mais il y a encore moins de disponibilité qu’il y a un an.

Pour résoudre le problème, le club a récemment acheté une maison à Vernon avec deux suites légales séparées de deux chambres pouvant accueillir jusqu’à quatre employés. Cela fait partie de la mission de The Roster d’offrir une option d’hébergement abordable aux recrues potentielles.

Le taux d’inoccupation des appartements privés a chuté rapidement : les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) indiquent que le taux d’inoccupation à Vernon est passé de 1,9 % en 2019 à 0,7 % l’an dernier, ce qui a continué de faire grimper les prix des loyers.

“Nous sommes dans une meilleure position que de nombreuses entreprises car nous avons un faible roulement de personnel et nombre de nos employés sont avec nous depuis des années, certains depuis plus de 20 ans”, déclare Hollands. “Mais depuis la croissance du restaurant et du club de sport, nous avons dû recruter plus d’employés.”

En plus du club de sport et du pub, The Roster a ajouté au cours des dernières années un salon entièrement sous licence ainsi que de nouvelles activités sportives telles qu’un simulateur de golf, un spikeball intérieur, des fléchettes et du tennis de table.

“Qu’il s’agisse d’une personne locale à la recherche de nouvelles opportunités d’emploi ou de quelqu’un qui souhaite déménager, nous pensons qu’offrir le potentiel de sécurité du logement contribuera grandement à montrer notre engagement et, espérons-le, aidera les nouveaux employés à éviter le stress de la crise locative à Vernon ” dit Hollande.

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

EmploiLogementEntreprise localeVernon