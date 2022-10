Une entreprise de la Nouvelle-Écosse lance un essai clinique pour examiner les champignons magiques comme traitement du SSPT

À environ une heure d’Halifax, niché derrière le Hants Community Hospital à Windsor, en Nouvelle-Écosse, les travailleurs d’un petit établissement cultivent leurs propres champignons magiques et synthétisent ce qui les rend magiques : la psilocybine.

Ses opérateurs, Halucenex Life Sciences Inc., sont également au milieu du premier essai clinique de la province utilisant la substance psychoactive psilocybine – ce que les chercheurs espèrent démontrer la sécurité et l’efficacité de son utilisation pour traiter le trouble de stress post-traumatique.

“Nous sommes vraiment ravis de voir les données qui en découlent et les effets que cela va avoir sur le SSPT, je pense vraiment que cela pourrait donner aux gens la grande réinitialisation dont ils ont besoin pour avancer dans la vie”, a déclaré David James, chef responsable scientifique pour Halucenex, qui finance et mène l’essai.

James dit que 1 500 personnes du monde entier ont postulé pour participer à cette étude, ce qui montre l’énorme demande de traitements psychologiques efficaces. Seulement 20 ont été choisis pour l’étude et l’entreprise prévoit partager ses résultats avec Santé Canada.

“Nous espérons que les données que nous recevons de cet essai clinique critique sont suffisamment efficaces pour montrer à tout le Canada que cela fonctionne, que c’est sûr et, espérons-le, faire avancer le secteur pour aider plus de gens.”

Des études récentes ont identifié les avantages thérapeutiques des psychédéliques tels que la psilocybine, le LSD et la MDMA, également connue sous le nom d’ecstasy, pour traiter le SSPT, la dépression et la dépendance.

Les personnes atteintes de SSPT présentent souvent une réactivité accrue de l’amygdale, une partie du cerveau liée à la mémoire et aux émotions. Cette activité peut rendre plus difficile traiter les souvenirs traumatisants .

James dit qu’il espère que la recherche prouvera l’innocuité de la psilocybine à des fins thérapeutiques. (Robert/Court)

Certaines recherches ont montré que la psilocybine, le composé psychédélique présent dans les champignons magiques, peut réduire l’activité dans le amygdale quand les gens réagissent aux menaces . Cela signifie que les patients atteints de SSPT pourraient réduire l’anxiété et les réponses inappropriées en le prenant.

D’autres professionnels de la santé disent plus de recherche est nécessaire.

Santé Canada note que la recherche se poursuit, mais qu’il n’y a pas de produits thérapeutiques approuvés à base de psilocybine et aussi avertit des risques.

“Pour les personnes prédisposées à ou souffrant de troubles psychiatriques existants, il peut y avoir un risque élevé d’effets secondaires. Cette association est toujours en cours d’évaluation”, indique-t-il sur son site Internet.

L’essai, qui a débuté plus tôt ce mois-ci et devrait se terminer en mars 2023, consiste à administrer une version synthétisée de la psilocybine à 20 patients. Le groupe est composé de médecins, de thérapeutes, d’anciens combattants et de premiers intervenants, tous diagnostiqués avec le SSPT.

L’essai permet aux participants de prendre de la psilocybine, qui est considérée comme une substance illégale en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans un cadre sûr et supervisé.

Deux flacons de psilocybine synthétisée. (Robert Short/CBC)

Les patients prendront initialement une dose de 10 milligrammes, connue sous le nom de microdose. Ils reviendront une semaine plus tard et prendront une macrodose de 25 milligrammes.

Typiquement, une macro dose, souvent appelée « dose héroïque » par les membres de la communauté psychédélique, signifie consommer cinq grammes de champignons ou plus , et ressentir les effets pendant cinq à huit heures. Ces effets comprennent le fait de voir, d’entendre ou de ressentir des choses qui n’existent pas. Certains peuvent également ressentir de l’anxiété, de la peur, des nausées et des contractions musculaires accompagnées d’une augmentation fréquence cardiaque et tension artérielle.

“[Twenty-five milligrams]c’est assez pour faire ce que nous espérons faire, c’est-à-dire une sorte de réinitialisation mentale complète pour le SSPT”, a déclaré James, qui a également un doctorat en chimie.

Tableau de dosage de la psilocybine. (Radio-Canada)

Bien qu’aucun des participants à l’essai n’ait été disponible pour s’exprimer sur le sujet, Don Hunter, vice-président senior du développement commercial de l’entreprise, a déclaré avoir subi un traitement à la psilocybine l’été dernier.

Après des mois de recherche et des années à essayer d’autres traitements du SSPT, Hunter a fait le choix de consommer du thé à la psilocybine dans un établissement au Costa Rica.

L’affect hallucinogène lui a donné l’impression qu’il creusait littéralement à travers son traumatisme et ses pensées bloquées.

“Je traversais un mur, mais je ne savais toujours pas où j’allais”, a déclaré Hunter en décrivant ce que cela faisait d’être lors d’un “voyage” à la psilocybine.

Finalement, après des heures de “creusage”, il a dit qu’il avait l’impression d’avoir émergé de l’autre côté du mur et qu’il était capable de se tenir face à face avec des pensées qu’il avait délibérément réprimées.

“Je ne veux pas dire que c’est une solution miracle parce que je crois qu’il est nécessaire de poursuivre votre traitement.… Le gros problème est, en plus… vraiment changer mon état d’esprit et être réactionnaire… cela m’a aussi permis d’avoir un état d’esprit différent lorsqu’il s’agit d’écouter les autres et d’être plus compatissant envers les autres.”

Don Hunter, vice-président principal du développement des affaires pour Halucenex. (Robert Short/CBC)

L’infirmière Brenda Perks aidera à guider les participants à l’essai à travers leur expérience psychédélique. Elle dit que les mauvaises expériences dépendent souvent de l’environnement et de la forme de psilocybine prise.

“Voyages récréatifs non guidés et sans assistance, vous ne savez pas ce que vous prenez, vous ne savez pas quelle souche vous prenez. Différentes souches ont des forces différentes.… Dans ce cadre, nous éliminons les peurs du mauvais voyages, pour ainsi dire, parce que vous êtes guidé, tout se passe dans un cadre contrôlé », a déclaré Perks, qui a été infirmière dans divers milieux médicaux pendant 35 ans.

L’infirmière Brenda Perks guidera les participants tout au long de la thérapie psychédélique. (Robert Short/CBC)

Le psilocybe cubensis est le type de champignon magique le plus courant, mais il existe près de 100 souches différentes.

Elle a dit que cet essai sera l’introduction officielle de la Nouvelle-Écosse aux effets thérapeutiques des psychédéliques. Elle espère que ces recherches conduiront éventuellement à leur légalisation.

“En faisant les essais, nous espérons éliminer les peurs et les angoisses autour des soi-disant drogues psychédéliques… c’est ce que nous espérons gagner, c’est plus de soutien autour de cela afin que nous puissions supprimer certaines anciennes façons de penser autour des psychédéliques.”

