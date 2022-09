Une entreprise de la Colombie-Britannique utilise une équipe de limiers pour rechercher des animaux perdus – Kelowna Capital News

Pour de nombreuses personnes, les animaux de compagnie deviennent une partie essentielle de la famille, et les perdre peut être dévastateur.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Al Maclellan trouve si gratifiant d’aider les gens à retrouver leurs animaux de compagnie perdus, en utilisant des limiers.

Propriétaire et exploitant de Pet Searchers Canada, Maclellan dirige l’entreprise à partir de South Surrey, au 19200 Street et 32 ​​Avenue.

Les Bloodhounds, a déclaré Maclellan, ont “la meilleure capacité olfactive de tous les chiens”.

Maclellan a lancé l’entreprise en utilisant l’expérience qu’il a acquise en recherchant son propre chien perdu, Saxxon.

Une tempête hivernale a renversé un arbre dans son jardin et brisé sa clôture. Saxxon a eu peur et s’est enfui.

En cherchant Saxxon, Maclellan en a trouvé beaucoup d’autres à la recherche de leurs animaux de compagnie. Il leur donnait souvent des conseils pour retrouver leur animal perdu.

Après avoir trouvé Saxxon, il a commencé à offrir ses compétences et son expertise pour retrouver les animaux perdus. En peu de temps, c’est devenu une entreprise à temps plein.

Maclellan a grandi dans une ferme à gibier du sud de l’Ontario, où il a passé des années à suivre et à dresser des chiens de chasse.

Il semble donc qu’il était l’homme parfait pour le travail de recherche d’animaux perdus. Il reçoit environ 10 appels par jour demandant de l’aide. La majorité des appels concernent des chats perdus.

Le coût pour embaucher des chercheurs d’animaux de compagnie dépend de s’ils recherchent un chat ou un chien et vont de 395 $ à 1 295 $.

Bien que ce ne soit pas bon marché, reconnaît-il, le coût est une question de perspective, a déclaré Maclellan.

Les gens veulent récupérer leurs animaux de compagnie, car ils les considèrent comme des membres de la famille. Certaines recherches prennent beaucoup de temps et vous ne pouvez pas simplement abandonner, a-t-il ajouté.

“Dépenseriez-vous cet argent pour emmener le chien chez le vétérinaire, peut-être pour le garder en vie?”

Les propriétaires font la même chose lorsqu’ils embauchent un chercheur d’animaux de compagnie, a-t-il déclaré.

“Lorsque nous ramenons les animaux à la maison, il est agréable de voir les visages (des propriétaires) et la douleur de ne pas savoir est partie”, a déclaré Maclellan.

Selon la disponibilité, certains appels emmènent son équipe dans différentes parties de la Colombie-Britannique, bien que la plupart des recherches se déroulent dans le Lower Mainland.

Ils ont actuellement trois limiers, nommés Cricket, Tracker et Hunter, et trois membres du personnel – Al, son fils, Parker, et la femme de Parker, Arianna.

En plus des limiers, l’équipe utilise une grande variété d’outils pour aider à trouver et à capturer les animaux perdus, notamment des drones, des pièges sans cruauté, des équipements d’imagerie thermique infrarouge, des caméras de surveillance et des filets de capture.

Ils doivent refuser de nombreux appels car ils n’ont pas le personnel ou les chiens pour aider tout le monde.

Maclellan a déclaré qu’ils prévoyaient de s’étendre à Toronto, car il reçoit environ trois à cinq appels par jour demandant de l’aide pour localiser des animaux perdus dans le sud de l’Ontario.

Cet été, Pet Searchers Canada a été invité aux camps d’été Umoja à Surrey pour enseigner aux enfants ce que font les limiers et comment ils aident à retrouver des animaux perdus. Maclellan a dit que c’était très amusant pour les enfants et le personnel.

Vous trouverez plus de détails sur Pet Searchers Canada sur leur site Web, petsearcherscanada.com.

