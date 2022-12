Une entreprise de la Colombie-Britannique pellette des allées pour recueillir des dons pour une victime du cancer de 4 ans

La première grosse chute de neige de la saison a peut-être semé le chaos, surtout sur les routes, mais pour une famille de Maple Ridge, elle a aussi apporté un peu d’espoir puisqu’elle a reçu plus de 6 000 $ en dons.

Il y a près de deux semaines, la communauté a perdu une fillette de 4 ans nommée Savanna Gervais à cause du cancer, ce qui a incité une entreprise locale à prendre sur elle de pelleter les allées pour les dons à la famille de Gervais.

Whonnock Roofing & Gutters a envoyé 14 membres de son équipe, qui ont pu pelleter près de 30 allées dans la communauté.

“Beaucoup de nos employés voulaient donner de leur temps pour le don. Certains gars ont donné une heure tandis que d’autres ont essayé de donner leur salaire de toute la journée pour le décompte final », a déclaré Clay Gagnon, copropriétaire de Whonnock Roofing avec son frère Abraham Gagnon.

« Les employés que mon frère et moi avons dans cette industrie ont un grand cœur. Ils se soucient vraiment de la communauté dans laquelle ils vivent.

Après un travail éreintant pour déblayer les 15 centimètres de neige que Maple Ridge et Pitt Meadows ont reçus les 29 et 30 novembre, l’équipe de Whonnock Roofing a pu recueillir 1 815 $ en dons. Cependant, la société s’est également engagée à égaler les dons jusqu’à 5 000 $.

« Mon frère et moi avons décidé de donner la totalité des 5 000 $ et cela comprenait quelques heures que nous avons permis à nos employés de redonner à l’entreprise », a déclaré Gagnon. “Le montant total que nous avons pu amasser pour la famille de Savanna était de 6 835 $.”

Gagnon a expliqué que cet effort de collecte de fonds était très personnel pour lui et pour l’entreprise.

« Nous connaissons la famille Gervais/MacDonald depuis longtemps, car l’oncle de Savanna, Dave MacDonald, a travaillé ici chez Whonnock Roofing de 1998 à 2014. Il existe donc également un lien spécial avec certains de nos employés de longue date. L’argent ne remonte pas le temps, mais nous espérons que cela apportera un certain soulagement financier en ces temps difficiles, d’autant plus qu’ils entrent tous dans la période des fêtes et au-delà.

La famille Gagnon a également eu sa propre rencontre avec le cancer dans le passé, ce qui a rendu tout cela encore plus significatif pour eux.

« Nous avons perdu notre propre frère Alexandre Gagnon à cause du cancer le 30 mai de cette année », a expliqué Gagnon. « Il avait 55 ans. C’était mon frère aîné et l’un de mes meilleurs amis. Nous nous voyions tous les jours car il venait assez souvent travailler avec moi. Il me manque énormément.

“Cependant, cela ne se compare pas à la perte d’un de vos enfants, et pour cela, nous sommes vraiment et profondément désolés pour Krista, Norman, Riley et le reste de leur belle famille pour la perte de ce petit ange. Tous les gars de Whonnock Roofing expriment leurs plus sincères condoléances à la famille.

