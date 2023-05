Une entreprise de la Colombie-Britannique nie avoir induit la Première Nation en erreur au sujet des plans d’agrandissement du terminal ferroviaire

Le propriétaire d’un terminal ferroviaire dans l’intérieur de la Colombie-Britannique affirme qu’une poursuite intentée par la Première Nation Bonaparte est une «attaque collatérale» contre les «nombreux» subventions, permis et licences de l’entreprise pour exploiter l’installation en expansion.

La réclamation de la nation déposée le mois dernier allègue que l’installation exploitée par Ashcroft Terminal Ltd. a été développée sans consultation appropriée, tout en déterrant et en dérangeant des restes humains sur le territoire ancestral de la nation.

La Première Nation Bonaparte affirme avoir été induite en erreur quant à l’étendue des plans d’expansion du terminal, niant « catégoriquement » avoir jamais reçu tous les détails de la construction, a déclaré l’avocat de la nation Jason Gratl.

Dans sa réponse déposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique plus tôt ce mois-ci, la société nie avoir induit Bonaparte en erreur, affirmant qu’elle « a largement engagé » la nation sur ses plans de développement ainsi que sur des « problèmes archéologiques préoccupants ».

Le terminal dessert le trafic ferroviaire sur une propriété de 130 hectares à l’intersection des réseaux de voies appartenant à CP Rail et CN Rail, un emplacement « stratégique » qui contient un parc de stockage, un stockage de conteneurs et d’autres infrastructures, indique la réponse.

La propriété située à environ 300 kilomètres au nord-est de Vancouver a eu plusieurs propriétaires depuis le milieu des années 1860, indique la société, affirmant dans sa réponse que la Première Nation n’a jamais contesté aucune autorisation légale permettant le développement de l’installation depuis près de deux décennies.

L’expansion du terminal dépend de la demande des clients et des besoins en capacité, se développant au fil des ans depuis 2005, indique-t-il.

« C’est la nature d’un tel terminal portuaire intérieur », indique la réponse. « Au fur et à mesure que le terminal d’Ashcroft acquiert des clients et, par extension, les demandes de capacité de ces clients augmentent, le développement correspondant du terminal d’Ashcroft s’ensuit. La demande des clients dicte la portée du terminal d’Ashcroft. »

La revendication de la Première nation indique que le site abritait un village historique datant de milliers d’années, un lieu d’importance spirituelle et culturelle avec de « nombreuses » sépultures.

Le développement sur la propriété a mis au jour des restes humains et des objets importants, des dizaines d’archéologues passant des milliers d’heures sur le site, selon des documents judiciaires.

Ashcroft Terminal affirme que les archéologues embauchés par l’entreprise avaient travaillé aux côtés de personnes affiliées à la Première Nation pendant des années, mais la relation a pris un tournant en juin 2021, lorsque des manifestants ont organisé une grève de la faim sur la propriété.

Les manifestants de Bonaparte ont voulu organiser une cérémonie de bénédiction après la découverte de restes humains sur le site, indique la réponse de l’entreprise.

Les représentants de l’entreprise et la Première Nation se sont mis d’accord sur un plan de réinhumation et ont participé à une « promenade à cheval de l’unité » le lendemain, indique-t-il.

Ashcroft Terminal affirme qu’il n’a traité aucun reste humain trouvé sur le site sans la contribution de la nation.

L’entreprise et la bande ont également entamé des mois de négociations pour officialiser les termes d’un « accord de relation à long terme », mais Ashcroft Terminal affirme que la Première Nation a cessé de répondre lorsque l’entreprise a partagé un projet d’accord en novembre dernier.

La société nie les revendications de Bonaparte concernant les droits et titres ancestraux sur la propriété du terminal et affirme que les travaux de développement sont légaux et correctement divulgués.

La réponse d’Ashcroft Terminal conteste également les revendications de Bonaparte en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui oblige les États signataires à « chercher à permettre l’accès et/ou le rapatriement des objets cérémoniels et des restes humains en leur possession par le biais de mécanismes équitables, transparents et efficaces ». élaboré en collaboration avec les peuples autochtones concernés.

La réponse de l’entreprise nie que la déclaration des Nations Unies et la législation connexe en Colombie-Britannique « constituent la base de toute cause d’action ou réclamation connue de la loi ».

La législature de la Colombie-Britannique a adopté à l’unanimité une loi en novembre 2019 pour aligner les lois de la province sur la déclaration.

Le procès Bonaparte demande des dommages-intérêts non spécifiés, plusieurs déclarations et une injonction d’arrêter les activités de construction et de développement sur le site.

Aucune des allégations n’a été testée devant les tribunaux et aucune audience n’a été fixée alors que la Première Nation attend les réponses des gouvernements de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral, qui sont également nommés comme défendeurs dans la poursuite, a déclaré vendredi l’avocat de Bonaparte.

