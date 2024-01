Une entreprise de Kansas City a fabriqué la bague en maillot de Taylor Swift Travis Kelce

Après le match de championnat de l’AFC dimanche, Taylor Swift, lauréate d’un Grammy Award, a célébré avec son petit ami, Travis Kelce, l’ailier serré des Chiefs de Kansas City, sur le terrain. Son choix de bijoux change maintenant la vie d’une femme et sa petite entreprise. Emily Bordner est la propriétaire et directeur créatif chez EB and Co. à Brookside. La petite entreprise vend toutes sortes d’accessoires et de bijoux. Cette saison, ils ont lancé une nouvelle collection Chiefs. Dimanche soir, l’un de leurs plus petits articles a été présenté à l’une des plus grandes stars du monde. Taylor Swift portait l’une de leurs bagues numéro 87 au match. Bordner a déclaré qu’elle n’avait pas réalisé que Swift portait son produit jusqu’à ce que le gérant du magasin lui envoie un texto. “J’étais comme oh mon Dieu, ce n’est pas possible. Ce n’est pas vrai . Ce qui se passe?” Bordner a déclaré. “C’était juste sur son petit index. Et je me dis, Holy Moly, que vient-il de se passer? C’est fou.” Depuis ce moment dimanche soir, EB and Co. a vendu plus de 500 articles. . Les bagues sont épuisées en magasin. Mais vous pouvez toujours les précommander en ligne pour 14 $. « Il a immédiatement pris feu. Tout est fou. Le site a apparemment ralenti parce qu’il y avait trop de monde dessus. Nous avons immédiatement vendu nos articles », a déclaré Bordner. « C’était tout simplement un chaos absolu, mais c’était très excitant. Donc, c’est définitivement une chose unique dans une vie. “Bordner a dit qu’elle pense que tout a commencé par l’envoi d’un paquet cadeau à Donna Kelce.” Nous avons offert quelques paires à Donna. offrez-lui encore plus de produits sur le thème de Kelce. Nous lui avons donc envoyé ceux-ci et nous espérions ensuite qu’elle les donnerait à Taylor. Et elle l’a fait”, a déclaré Bordner. Elle a dit qu’elle était reconnaissante pour toutes les affaires que Swift a envoyées. à sa manière et se concentre sur l’envoi de toutes les commandes. « Cela a juste été un tourbillon fou et nous essayons simplement de profiter de tout ce que nous pouvons, de vendre autant que nous pouvons et de montrer notre appréciation autant que possible. comme nous pouvons pour Donna, Taylor et tout le monde », a-t-elle déclaré.

Après le match de championnat de l’AFC dimanche, Taylor Swift, lauréate d’un Grammy Award, a célébré avec son petit ami, Travis Kelce, l’ailier serré des Chiefs de Kansas City, sur le terrain. Son choix de bijoux change désormais la vie d’une femme et sa petite entreprise. Emily Bordner est propriétaire et directrice créative chez EB and Co. à Brookside. La petite entreprise vend toutes sortes d’accessoires et de bijoux. Cette saison, ils ont lancé une nouvelle collection Chiefs. Dimanche soir, l’un de leurs plus petits objets a été présenté à l’une des plus grandes stars du monde. Taylor Swift portait l’une de ses bagues numéro 87 lors du match. Bordner a déclaré qu’elle n’avait pas réalisé que Swift portait son produit jusqu’à ce que le gérant du magasin lui envoie un texto. “Je me disais, oh mon Dieu, ce n’est pas possible. Ce n’est pas vrai. Que se passe-t-il ?” Bordner a déclaré. “C’était juste sur son petit index. Et je me dis, Holy Moly, que vient-il de se passer? C’est fou.” Depuis dimanche soir, EB and Co. a vendu plus de 500 articles. Les bagues sont épuisées en magasin. Mais tu peux toujours précommandez-les en ligne pour 14 $. «Il a immédiatement pris feu. Tout est fou. Le site a apparemment ralenti parce qu’il y avait trop de monde dessus. Nous avons immédiatement vendu nos articles », a déclaré Bordner. “C’était juste un chaos absolu, mais c’était très excitant. C’est donc définitivement une chose qui ne se produit qu’une fois dans une vie. Bordner a dit qu’elle pense que tout a commencé par l’envoi d’un colis cadeau à Donna Kelce. “Nous avons offert quelques paires à Donna. Nous savons qu’elle adorait nos boucles d’oreilles. Nous voulions donc lui offrir encore plus de produits sur le thème de Kelce. Nous lui avons donc envoyé ces boucles d’oreilles et nous espérions qu’elle les offrirait à Taylor. Et elle l’a fait », a déclaré Bordner. Elle a dit qu’elle était reconnaissante pour toutes les affaires que Swift lui avait envoyées et qu’elle se concentrait sur l’envoi de toutes les commandes. “Cela a été un tourbillon fou et nous essayons simplement de profiter de tout ce que nous pouvons, de vendre autant que possible et de montrer notre appréciation autant que possible pour Donna, Taylor et tout le monde”, a-t-elle déclaré.