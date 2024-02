Une entreprise de divertissement offre un moyen de redonner à la communauté : pionniers et créateurs de tendances

Pour une deuxième année, PennLive célèbre le Mois de l’histoire des Noirs en reconnaissant les « pionniers et lanceurs de tendances » : des dirigeants et des défenseurs du centre de la Pennsylvanie qui travaillent à élever leurs communautés à travers leur travail, leurs entreprises, leurs arts, leurs ministères et leur mentorat.

Dans les semaines à venir, nous publierons plus de 35 profils de médecins, infirmières, jardiniers, ministres, éducateurs, entrepreneurs, athlètes, philanthropes, restaurateurs, auteurs, acteurs et autres. Ils ont été nommés par les lecteurs et, pour la plupart, ce sont des personnes qui ont rarement été sous le feu des projecteurs. Plus de personnes ont été nominées que nous n’avons pu en inclure ; nous conserverons les noms de ces personnes pour de futurs profils.

Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ces pionniers. Si vous avez manqué ceux de l’année dernière, vous pouvez trouver des liens vers ceux-ci ici.

Shaquanne Chisholm

Communauté: Harrisburg

Âge: 30

Son histoire: Shaquann Chisholm travaillait comme responsable de territoire et représentant commercial sur le terrain pour Nestlé lorsque lui et trois amis d’enfance (Stanley Lumpkin, Lance Wilson et Jalen Fitzpatrick) ont décidé de se lancer en affaires ensemble.

Chisholm a déclaré qu’il avait toujours aimé les affaires – après avoir obtenu son diplôme de sciences et technologies de Harrisburg en 2012, il a obtenu un diplôme en gestion des affaires électroniques de l’Université de Harrisburg – et qu’il avait un esprit d’entreprise. Après avoir visité différentes villes et vu comment se déroulaient la vie nocturne et les scènes événementielles dans les grandes villes, Chisholm a décidé d’essayer de ramener cette atmosphère chez lui. Lui et ses amis ont créé Day Service Entertainment.

“Nous avons commencé Divertissement de jour pour organiser des événements communautaires dans notre région », a déclaré Chisholm. “Après nos premières soirées, nous avons réalisé que les gens venaient de différents États pour y assister et cela n’a fait que grandir à partir de là.”

Depuis 2019, Dayservice Entertainment organise des événements à Harrisburg, Philadelphie, Washington DC et dans d’autres villes de la côte Est.

L’un des événements les plus importants de la société de divertissement est le Sheen Mack Pro-AM et la Journée communautaire. L’événement a été créé pour sensibiliser à la violence armée à la mémoire de Haiishen McIntyre, un joueur de basket-ball vedette et étudiant au tableau d’honneur de Harrisburg qui a été tragiquement tué par balle en 2021 alors qu’il jouait au jeu qu’il aimait.

Dans ses mots : « L’année dernière, nous avons pu récolter plus de 1 600 $ pour financer les frais de scolarité d’un étudiant méritant. Notre objectif est qu’un jour cette bourse puisse payer les frais de scolarité d’un étudiant pendant quatre ans tout en sensibilisant à la violence armée », a déclaré Chisholm.

« Nous sommes simplement heureux de pouvoir redonner à une communauté qui a tant fait pour nous. »