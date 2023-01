Une entreprise de désextinction tente de ressusciter le dodo

Même si Colossal peut faire ce qu’il appelle “un proxy fonctionnel pour le dodo”, il n’y aura pas de réponse claire quant à l’endroit où le placer. La grande industrie agricole à Maurice est la culture de la canne à sucre, et il y a beaucoup de rats et d’autres prédateurs non indigènes. « Ce ne serait pas vraiment un dodo, ce serait une nouvelle espèce. Mais il a encore besoin d’un environnement », explique Jennifer Li Pook Than, spécialiste du séquençage génétique à l’Université de Stanford, dont les parents sont nés sur l’île. « Qu’est-ce que cela signifierait sur le plan éthique, s’il n’y en avait pas ? »

Lamm n’offre pas de délai ferme pour produire un dodo. Il a prédit que le mammouth pourrait arriver avant 2029 et que le dodo pourrait arriver plus tôt ou plus tard, en fonction de facteurs scientifiques.

Une autre organisation, l’organisation à but non lucratif Revive & Restore, travaille depuis une décennie pour ramener la tourte voyageuse, un oiseau qui dominait autrefois le ciel américain. Mais il s’est heurté à une difficulté technique majeure qui affectera également le projet dodo.

Le problème est que s’il est facile de modifier génétiquement des cellules d’oiseaux en laboratoire, il est difficile de transformer des cellules soigneusement modifiées en un oiseau. Pour les mammifères, comme les bovins ou les éléphants, la réponse est simple : le clonage. Mais le clonage dans un œuf d’oiseau ne fonctionne pas – c’est une énorme cellule et son noyau est un jaune opaque. « Il faudrait le retirer et implanter un autre noyau, et c’est impossible à faire », dit McGrew.

McGrew pense que la solution probable consiste à injecter des cellules génétiquement modifiées dans les gonades d’un pigeon en développement. De cette façon, certaines de ces cellules finiront par former l’œuf ou le sperme du nouvel oiseau. Si cet oiseau se reproduit ensuite, sa progéniture sera liée aux cellules du donneur (et inclura tous les changements d’ADN). Cette technologie fonctionne déjà, dit McGrew, mais jusqu’à présent uniquement chez les poulets.

“Ils doivent être capables de transférer cette technologie à un pigeon”, explique McGrew. “Nous pensions que ce qui fonctionnait pour les poulets s’appliquerait à d’autres espèces, mais cela s’avère difficile.”

Ces types d’obstacles expliquent pourquoi certains scientifiques doutent que la désextinction fonctionne, et Shapiro elle-même a été parmi les sceptiques, exprimant des doutes sur l’idée lors d’entretiens l’année dernière.

Cependant, la généticienne dit qu’elle a changé d’avis et considère maintenant la désextinction comme une forme utile de relations publiques scientifiques. « Au début, je me disais vraiment : ‘Je ne connais pas cette technologie’ », raconte Shapiro. « Mais peu à peu, j’en suis venu à penser que c’est l’avenir. Nous devons développer ces outils et des approches supplémentaires pour être en mesure de protéger les espèces aujourd’hui contre l’extinction. Et si nous voulons exciter suffisamment les gens pour faire cela, nous allons devoir lancer quelque chose de gros là-bas, et tout le monde a entendu parler du dodo.