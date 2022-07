Une entreprise de défense a déclaré que les espions américains avaient soutenu son offre pour Pegasus Spyware Maker

Les responsables du ministère israélien de la Défense étaient ouverts à cet arrangement. Mais suite à de fortes pressions de la communauté du renseignement israélien, il a rechigné à une autre demande : que le gouvernement israélien autorise NSO à partager le code source informatique de Pegasus – ce qui lui permet d’exploiter les vulnérabilités des téléphones qu’il cible – avec les pays Five Eyes. Ils n’étaient pas non plus d’accord, du moins pas dans la première phase, pour permettre aux cyber-experts de L3 de venir en Israël et de rejoindre les équipes de développement de NSO au siège de la société au nord de Tel-Aviv.

Les représentants du ministère de la Défense ont également insisté pour qu’Israël conserve son pouvoir d’accorder des licences d’exportation pour les produits de NSO, mais ont déclaré qu’ils étaient disposés à négocier sur les pays qui recevaient le logiciel espion.

Au cours des discussions, de nombreuses questions auraient nécessité l’approbation du gouvernement des États-Unis. Les représentants de L3Harris ont déclaré avoir discuté des problèmes avec des responsables américains, qui avaient donné leur accord de principe, selon des personnes proches des discussions.

Pour aider à négocier la vente de NSO, L3Harris a embauché un avocat influent en Israël ayant des liens étroits avec l’establishment de la défense israélienne. L’avocat, Daniel Reisner, est l’ancien chef du département de droit international du bureau du procureur militaire israélien et a agi en tant que conseiller spécial sur le processus de paix au Moyen-Orient auprès de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Dans les mois qui ont suivi l’annonce de la liste noire par l’administration Biden en novembre, et alors que le gouvernement israélien faisait pression pour empêcher NSO de sombrer, le département du commerce de Washington a envoyé une liste de questions à NSO et à une autre entreprise de piratage israélienne qui avait été mise sur liste noire. en même temps, sur la façon dont le logiciel espion fonctionne, qui il cible et si l’entreprise a un contrôle sur la façon dont ses clients nationaux déploient les outils de piratage.

La liste, examinée par le Times, demandait si NSO maintenait un «contrôle positif sur ses produits» et si les Américains à l’étranger étaient protégés contre le déploiement des produits NSO contre eux.