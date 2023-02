Une entreprise de déchets appelée Lord of the Bins a reçu l’ordre de jeter son nom par les avocats du Seigneur des Anneaux

Les avocats de PRECIOUS ont ordonné à une entreprise de traitement des déchets appelée Lord of the Bins de sonner les changements et de jeter son nom.

Ils accusent l’opération de collecte des déchets de deux hommes de commercer sur la réputation de la franchise mondiale du Seigneur des Anneaux.

Une entreprise de traitement des déchets nommée Lord of the Bins a reçu l’ordre de changer de nom par des avocats agissant pour Lord of the Rings Crédit : Darren Fletcher

La lettre légale stipule : “Votre activité constitue une violation des droits de marque de notre client” Crédit : Darren Fletcher

Nick Lockwood et Dan Walker ont reçu l’ordre de modifier immédiatement le nom de leur entreprise, leur site Web et leur slogan – One Ring to Remove It All.

L’avertissement a été émis par des avocats agissant pour Middle Earth Enterprises, qui détient les droits mondiaux de scène, de film et de marchandisage pour Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, d’une valeur de plusieurs milliards de livres.

Lord of the Bins, basé à Brighton, collecte les déchets ménagers, de construction et de bureau dans la ville et dans l’East et West Sussex.

Nick, 36 ans, a déclaré au Sun : « Si nous n’arrivons pas à l’heure, personne ne jettera son DVD du Seigneur des Anneaux à la poubelle.

“Et s’ils sortent un succès au box-office, je ne pense pas que plus de gens appelleront pour la collecte des déchets. C’est juste une tactique d’intimidateur.”

La lettre légale déclare : « Vous avez utilisé des noms et des slogans très similaires au Seigneur des Anneaux.

“Votre activité constitue une violation des droits de marque de notre client.”

Le cabinet d’avocats affirme également qu’il se réserve le droit de “demander des dommages-intérêts” pour “l’activité illégale”.

Dan, 36 ans, a déclaré : « Nous ne pouvons pas nous permettre de les combattre.

“Nous essayons juste de faire sourire les gens et de gagner leur vie.”