Une entreprise de covoiturage devrait être lancée à Vernon ce mois-ci – Kelowna Capital News

Une entreprise canadienne de covoiturage apportera bientôt ses services à Vernon.

Après des lancements réussis à Kelowna, Kamloops et Prince George, Uride est prêt à poursuivre son expansion en Colombie-Britannique en sillonnant les rues de Vernon.

La société a annoncé le mardi 1er novembre qu’elle envisageait un lancement potentiel en novembre à Vernon.

La société a commencé à recruter des chauffeurs plus tôt cette année et offre des incitations de 1 500 $ par semaine pour les «chauffeurs All Star» et diverses primes de signature pour les chauffeurs à temps partiel.

« Vernon, comme de nombreuses autres petites et moyennes communautés de la Colombie-Britannique, est mal desservie en matière d’options de transport sûres, fiables et abordables », a déclaré Ravi Dhami, directeur régional des opérations d’Uride pour l’Ouest canadien.

«Nous avons entendu des habitants ainsi que des touristes qui viennent à Vernon que trouver un taxi peut parfois être presque impossible. Nous prévoyons venir à Vernon dans le but ultime de réduire la conduite avec facultés affaiblies et de nous assurer que toute personne ayant besoin d’un transport puisse en obtenir un en quelques minutes.

Les résidents de Vernon peuvent télécharger l’application Uride sur l’App Store et Google Play pour rester à l’affût des promotions de lancement d’Uride, qui comprendront une variété de rabais.

Pour télécharger l’application, postuler pour conduire ou en savoir plus sur les promotions Uride, visitez uridetech.com.

Brendan Shykora

