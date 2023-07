Une entreprise de construction poursuivie au moins 10 fois pour l’effondrement d’une grue à Kelowna

L’entreprise chargée de l’installation, du démontage et de l’exploitation de la grue qui s’est effondrée au centre-ville de Kelowna, tuant cinq hommes, est nommée dans au moins 10 poursuites civiles différentes avec des plaignants alléguant la « négligence ».

La majorité des poursuites civiles ont été déposées au cours de la semaine dernière, ce qui se situe juste dans le délai typique de deux ans pour déposer des documents judiciaires après un incident.

Stemmer Construction opérait la grue à tour qui était utilisée pour un projet de construction au centre-ville de Kelowna lorsqu’elle s’est effondrée le 12 juillet 2021.

Le projet a été contracté par Mission Group Enterprises et la grue avait été fabriquée par Liebherr. Les deux sociétés ont également été nommées dans de multiples poursuites.

Le 12 juillet 2021 vers 11 h 30, une grue d’un projet de construction sur la rue St. Paul à Kelowna s’est écrasée et est tombée dans un bureau et des immeubles résidentiels voisins. Quatre ouvriers du bâtiment, Cailen Vilnes, Jared Zook et les frères Eric et Patrick Stemmer, et un homme sans lien avec le projet, Brad Zawislak, ont été tués dans l’incident.

Les plaignants dans les poursuites comprennent la veuve de Zawislak, des propriétaires résidentiels et commerciaux, et ceux qui travaillaient dans le bâtiment qui a été frappé par la grue.

Zawislak, 43 ans, travaillait dans un immeuble de la rue Saint-Paul à côté du chantier de construction lorsque la grue a percuté son bureau, le tuant.

Deux des collègues de Zawislak ont ​​intenté des poursuites contre la construction Stemmer. Shelby Austin Miller travaillait dans le même bureau que Zawislak au moment de l’incident et a vu le plafond et la grue s’effondrer directement sur son collègue, le manquant de peu.

Miller a été couvert de débris du toit et a été frappé par de multiples chutes d’objets, provoquant des coupures et des ecchymoses. Il prétend également avoir été laissé dans un état de choc grave après avoir vu son collègue se faire écraser par la grue et avoir failli se faire frapper. Il poursuit Stemmer Construction, deux sociétés anonymes, cinq personnes anonymes et trois entreprises de Liebherr, la société qui a fabriqué la grue, pour dommages, y compris douleur, souffrance, perte de revenus et perte de jouissance de la vie.

Grant Maddock, qui était l’employeur de Zawislak au moment de l’incident, a également déposé une plainte contre Stemmer Construction. Il se trouvait dans l’immeuble de bureaux lorsque la grue s’est effondrée et s’est précipité pour aider ses employés qui travaillaient dans la zone de l’incident. Zawislak était introuvable. Maddock a aidé le grutier, qui était coincé dans l’immeuble de bureaux, toujours dans la cage de l’opérateur et a été grièvement blessé. Maddock a appris plus tard que Zawislak était mort lorsqu’il avait été écrasé par la cage du grutier et avait été poussé à travers le sol, dans le bureau au niveau inférieur.

Maddock poursuit Mission Group, le groupe de développement immobilier du projet, et Stemmer Construction pour dommages, y compris une perte de revenus et une détresse psychologique.

Un groupe d’entreprises et de propriétaires qui ont été touchés par l’accident ont également intenté une action en justice, désignant Stemmer Construction comme l’un des accusés, affirmant que « l’effondrement a été causé par les actions, les erreurs et les omissions des accusés ».

Après l’effondrement de la grue, un ordre d’évacuation d’urgence a été mis en vigueur, empêchant les propriétaires de la maison et de l’entreprise d’accéder à leurs propriétés pendant une période prolongée. En conséquence, leur propriété a été endommagée, la nourriture a été gâchée et les propriétaires ont subi une perte de revenus et ont engagé des coûts associés au nettoyage, aux réparations et aux modes de vie alternatifs.

Mission Group Enterprises, quatre sociétés anonymes et Stemmer Construction ont été désignées comme défendeurs dans le procès soumis conjointement.

Stemmer Construction a également déposé une plainte relative à l’effondrement. Le procès nomme Liebherr, ainsi que plusieurs personnes anonymes, alléguant une négligence et un « défaut dangereux ».

