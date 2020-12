Une entreprise de construction a été condamnée à une amende de près d’un million de dollars après l’effondrement d’un échafaudage et la mort d’un adolescent.

Le sous-traitant Christopher Cassaniti venait à peine d’avoir 18 ans quelques jours avant l’incident dévastateur de la construction du parc Macquarie à Sydney le 1er avril 2019.

M. Cassaniti a été écrasé à mort lorsque l’échafaudage de 30 mètres s’est effondré.

L’adolescent a été piégé sous les décombres pendant 20 minutes avant de mourir d’asphyxie.

L’entreprise de construction, Ganellen, a condamné à une amende de près d’un million de dollars pour la mort écrasante du jeune tradie, Christopher Cassaniti. Sur la photo: le chantier de construction de Macquarie

La société de construction Ganellen a été condamnée jeudi à une amende de 900 000 dollars devant le tribunal de district de Sydney après avoir plaidé coupable de ne pas avoir respecté les obligations en matière de santé et de sécurité.

L’assurance de l’entreprise couvrira l’amende.

Le tribunal a appris que l’incident mortel aurait pu être évité car Ganellen a reçu plusieurs avertissements indiquant que le site de Macquarie était dangereux.

«La probabilité que le risque se produise était si élevée qu’elle était presque certaine», a déclaré le juge Andrew Scotting, selon le Sydney Morning Herald.

Le juge Scotting a déclaré à la cour qu’il y avait une histoire de « falsification de liens ».

«Les mesures qui auraient pu être prises étaient connues du délinquant», a-t-il déclaré, selon le Daily Telegraph.

Ganellen ne fera pas appel de la décision, assumant l’entière responsabilité de la mort du jeune tradie.

L’entreprise paiera 104 000 $ supplémentaires et devra mettre sur pied un groupe de travail pour fournir une norme de sécurité de l’industrie des échafaudages au cours des 12 mois de la nidification.

«La culture de l’industrie doit changer et être nettoyée», a déclaré la mère des victimes, Patricia Cassaniti, devant le tribunal.

Âgé de 18 ans, Christopher était un jeune sous-traitant écrasé par les échafaudages en avril dernier. Sur la photo: Christopher Cassaniti

Christopher a été piégé sous les décombres pendant 20 minutes, mourant d’asphyxie. Sur la photo: le chantier de construction de Ganellen Macquarie

Quelques jours avant sa mort, Christopher Cassaniti a célébré son 18e anniversaire avec sa mère, Patricia (à gauche), son père, Rob (à droite) et sa famille

Elle est maintenant défenseure de la sécurité et fondatrice de Touched by Christopher Foundation, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour aider les familles déplacées financièrement par des tragédies sur le lieu de travail similaires à celles de son fils.

Le site Web de la Fondation Touched by Christopher déclare: «rentrer à la maison à l’abri du travail est un droit de l’homme PAS UN PRIVILÈGE».

« En tant que mère, j’ai été condamnée à perpétuité et la douleur atroce de perdre un enfant », a déclaré Mme Cassaniti au tribunal précédemment, comme l’a rapporté Seven News.

La mère en deuil a déclaré qu’avec les lois actuelles, «la justice ne sera pas présentée», selon Seven News.

«Nous devons apporter ces changements», a-t-elle déclaré.