Une entreprise de Charlotte accepte de payer 218 millions de dollars pour corruption de fonctionnaires étrangers

Une entreprise de fabrication de produits chimiques basée à Charlotte a accepté de payer plus de 218 millions de dollars de pénalités à la suite d’enquêtes fédérales qui ont révélé que l’entreprise avait passé des années à corrompre des fonctionnaires de gouvernements étrangers en échange de contrats, selon un communiqué du ministère américain de la Justice.

Albemarle Corporation a accepté le paiement après avoir reconnu aux enquêteurs du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission que ses agents tiers avaient conspiré pour soudoyer des responsables au Vietnam, en Indonésie et en Inde pour des affaires avec les raffineries de pétrole publiques de ces pays, indique le communiqué. Les stratagèmes ont eu lieu entre 2009 et 2017 et violaient la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger.

Albemarle a été nommée cette année parmi les sociétés Fortune 500.

« Albemarle a gagné près de 100 millions de dollars en participant à des stratagèmes visant à verser des pots-de-vin à des représentants du gouvernement dans plusieurs pays », a déclaré la procureure générale adjointe par intérim Nicole M. Argentieri de la division pénale du ministère de la Justice dans le communiqué du ministère.

Selon le ministère de la Justice :

Albemarle Corporation a obtenu des contrats dans deux raffineries de pétrole publiques au Vietnam après qu’un agent commercial intermédiaire ait demandé des commissions plus élevées pour verser des pots-de-vin aux responsables vietnamiens.

La société a eu recours à un intermédiaire tiers pour conclure des affaires avec la compagnie pétrolière publique indonésienne, même après qu’un intermédiaire ait déclaré à Albemarle qu’elle devrait payer des pots-de-vin pour les liens commerciaux.

Albemarle a fait appel à un tiers pour « conserver de manière corrompue des activités de catalyseurs avec la compagnie pétrolière publique indienne en évitant qu’Albemarle ne soit inscrite sur la liste noire », indique le communiqué du gouvernement.

« La corruption n’a pas de frontières, mais la justice non plus », a déclaré Dena King, procureure américaine du district ouest de Caroline du Nord, dans le communiqué de presse du département. « Les entreprises sont censées adhérer aux mêmes normes éthiques et juridiques, qu’elles fassent des affaires sur le sol américain ou à l’étranger. »

Dans un communiqué, Albemarle a déclaré : « Les actions entreprises par un nombre limité d’anciens employés et de représentants commerciaux tiers se sont produites il y a des années… Les responsables de ces actions passées ont été tenus pour responsables et séparés il y a des années. »

Le communiqué indique que le paiement d’Albemarle a résolu l’enquête auto-déclarée et que la société a depuis modifié sa façon de surveiller les tiers.

En plus du paiement de 218 millions de dollars, Albemarle a accepté de coopérer avec le ministère de la Justice dans toute enquête en cours ou future liée à ses relations commerciales.