Mais l’avocat général de OTC Markets, Dan Zinn, a noté que chaque suspension ou action entreprise contre l’une des 11 000 entreprises qui négocient sur ses plates-formes de marché de gré à gré est « accessible au public, de sorte que la SEC et la FINRA [the regulator of broker-dealers] a accès à tous ces éléments. «

Le PDG de OTC Markets, Cromwell Coulson, a déclaré mercredi dans un tweet que la rétrogradation et l’étiquette d’avertissement de Hometown International étaient dues à « des préoccupations d’intérêt public » – et au « non-respect des règles ».

L’intérêt de OTC Markets pour Hometown International a également été alimenté par des articles de CNBC détaillant les sanctions réglementaires contre les comptables du cabinet, le premier avocat et un ancien courtier lié au père du président de la société. Ces articles détaillaient également les condamnations pénales de personnes liées à l’entreprise et les problèmes juridiques concernant le père du président.

En effet, la charcuterie a remporté les éloges pour ses hoagies siciliens et italiens de la part de plusieurs clients curieux, y compris Pete Genovese , critique gastronomique au journal Star-Ledger du New Jersey. Il n’y a cependant pas de pastrami au menu.

Cette désignation comprend une icône « crâne et os croisés » à côté du symbole de négociation d’une action « pour informer les investisseurs qu’il peut y avoir des raisons de faire preuve de prudence supplémentaire et d’effectuer une diligence raisonnable approfondie avant de prendre une décision d’investissement dans ce titre », indique la politique de la société. .

Heures avant que les marchés de gré à gré ne retirent Hometown International de l’OTCQB, un article de CNBC a détaillé les liens d’E-Waste avec le propriétaire de la charcuterie.

Le stock d’E-Waste, qui est négocié sur le marché rose, est évalué à plus de 8 $ par action, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de plus de 80 millions de dollars, bien qu’elle n’ait aucune activité en cours.

Comme Hometown International, les actions d’E-Waste se négocient en règle générale en très petites quantités chaque jour par rapport aux millions d’actions que chaque société a en circulation.

Les documents déposés auprès de la SEC indiquent que Hometown International a prêté 150 000 $ à E-Waste à la fin de l’année dernière. Global Equity Limited, une entité de Hong Kong, est le principal actionnaire des deux sociétés. Chaque entreprise a également conclu des accords de consultation avec une société de Caroline du Nord dirigée par Peter Coker Sr., le père du président de Hometown International.

Les sociétés utilisent également le même cabinet d’avocats new-yorkais pour les dépôts. Le bureau de Coker Sr. en Caroline du Nord est utilisé comme adresse postale pour les déchets électroniques.

Le PDG d’E-Waste est John Rollo, un ingénieur du son et producteur primé aux Grammy Awards, et ancien vice-président des opérations d’un fabricant de commutateurs et de capteurs du New Jersey. Plus récemment, il a travaillé comme transporteur de patients dans un hôpital du nord de Jersey.

Rollo n’a pas renvoyé de demandes de commentaires. Coker Sr.

Paltrowitz de OTC Markets a déclaré qu’il n’y avait pas d’étiquette «caveat emptor» sur les déchets électroniques.

Mais il a également déclaré que le statut de l’entreprise sur le marché rose était « en cours d’examen ». Il se négocie sous le symbole boursier EWST.

Zinn a déclaré que OTC Markets avait un pouvoir limité sur les actions de ses bourses au-delà de les reléguer sur des marchés moins prestigieux ou de les gifler avec une étiquette d’avertissement.

« Nous n’avons pas le pouvoir de dire que ce symbole est révoqué », a déclaré Zinn.

Seule la SEC a ce pouvoir, a-t-il ajouté.