Hometown Deli à Paulsboro, NJ CNBC

La société de 100 millions de dollars qui ne possède qu’une seule charcuterie du New Jersey a été radiée du marché de gré à gré de l’OTCQB « pour ne pas se conformer aux règles » et a été giflée avec une étiquette d’avertissement pour les acheteurs potentiels mercredi soir, a déclaré le PDG de la société. qui exploite ce marché dit dans un tweet. L’action est intervenue six jours après que le propriétaire de la charcuterie, Hometown International, ait été signalé comme un avertissement aux clients des actions de détail dans une lettre au client du gestionnaire de fonds spéculatifs David Einhorn. Les actions de Hometown International ont grimpé en flèche au cours de la dernière année, lui donnant une capitalisation boursière de 100 millions de dollars ou plus – malgré des ventes à sa charcuterie de Paulsboro, NJ, de seulement environ 35000 dollars combinés au cours des deux dernières années. L’action, qui s’était négociée aussi bas que 4,75 $ par action l’an dernier, a clôturé mercredi sur le marché OTCQB à 13,07 $ par action, en hausse de 2,51% par rapport à la veille. Depuis la publication de la lettre d’Einhorn, CNBC a rapporté que plusieurs personnes liées à Hometown International ou à des entités liées ont fait face à des sanctions réglementaires, des problèmes juridiques et des poursuites pénales. Cromwell Coulson, le PDG de OTC Markets Group, a tweeté mercredi soir: « $ HWIN rayé de l’OTCQB pour non-respect des règles et marqué CE pour des préoccupations d’intérêt public. » L’acronyme «CE» signifie «caveat emptor», la phrase latine qui signifie «acheteur, méfiez-vous». OTC Markets Groups gère l’OTCQX Best Market, l’OTCQB Venture Market et le Pink Market pour environ 11 000 titres américains et étrangers. Plus tôt mercredi, en annonçant le label Caveat Emptor sur Hometown International, le compte Twitter du OTC Markets Group lié à son explication du label.

Votre épicerie locale à Paulsboro, NJ Google Earth

« OTC Markets Group désigne certains titres comme ‘Caveat Emptor’ et place une icône représentant une tête de mort et des os croisés à côté du symbole boursier pour informer les investisseurs qu’il peut y avoir des raisons de faire preuve de plus de prudence et d’effectuer une diligence raisonnable approfondie avant de prendre une décision d’investissement dans ce titre, » dit cette politique. La désignation peut être attribuée, selon la politique de OTC Markets Group, si cette société prend connaissance d’une promotion d’actions qui est trompeuse ou manipulatrice, une enquête sur une fraude ou d’autres activités criminelles, des actions d’entreprise non divulguées, ou s’il existe « une préoccupation d’intérêt public concernant La sécurité. »