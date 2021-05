Une entreprise de cannabis médical soutenue par Snoop Dogg commence ses activités à Londres

LONDRES – La société de cannabinoïdes médicinaux Oxford Cannabinoid Technologies (OCT), qui bénéficie du soutien du rappeur Snoop Dogg et du géant du tabac Imperial Brands, a été lancée vendredi à la Bourse de Londres.

La société britannique, spécialisée dans le développement de médicaments à base de cannabinoïdes pour soulager la douleur, a levé un produit brut de 16,5 millions de livres sterling (23,4 millions de dollars) lors de son offre publique initiale, avec une valeur marchande initiale d’un peu plus de 48 millions de livres (69,1 millions de dollars).

Le cours de l’action a oscillé autour de 5 pence vendredi midi, après s’être initialement ouvert plus proche de 8 pence plus tôt dans la séance.

Snoop Dogg, de son vrai nom Calvin Broadus Jr., a investi dans plusieurs start-ups de cannabis, y compris OCT via sa société de capital-risque Casa Verde. La société a également soutenu des entreprises alimentaires à base de plantes telles que Outstanding Foods et des noms technologiques comme Klarna, Robinhood et Reddit.

Les cannabinoïdes sont des composés chimiques naturels trouvés dans la plante de cannabis sativa et sont couramment utilisés à des fins médicinales pour traiter des symptômes tels que la douleur chronique.