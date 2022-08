Une entreprise de camionnage inaugure le nouveau site de Plainfield – Shaw Local

Une entreprise de camionnage basée à Bolingbrook déménage dans un nouvel emplacement à Plainfield dans l’espoir que le nouveau site offrira plus d’espace, d’installations et de personnel.

Une cérémonie d’inauguration des travaux pour le développement du bâtiment de 26 100 pieds carrés pour MNS1 Express a eu lieu à son futur emplacement au 14458 S. Depot Drive à Plainfield.

Mike Narkys, propriétaire et président de MNS1 Express, a été rejoint par le maire de Plainfield, John Argoudelis, des responsables de Northern Builders, la société qui a développé le nouveau bâtiment pour MSN1 Express, et d’autres sociétés impliquées dans le projet.

“Ce fut un long voyage avec beaucoup d’épreuves en cours de route, mais aujourd’hui marque un nouveau chapitre pour notre entreprise”, a déclaré Narkys à une foule de plus de 30 personnes lors de la cérémonie.

Le maire de Plainfield, John Argoudelis (à gauche), Thomas Kenrich, directeur financier de Northern Builders, et Mark Narkys, propriétaire et président de MNS1 Express, discutent après la cérémonie d’inauguration des travaux du nouvel emplacement de MNS1 Express à Plainfield le jeudi 14 juillet 2022. (Félix Sarver)

Narkys a déclaré que les opérations de MNS1 Express sont actuellement dispersées, avec le bureau de son entreprise à un endroit et les camions de l’entreprise étant entretenus à un autre endroit.

“Cela rassemblera l’ensemble de nos opérations sous un même toit et nous permettra de fournir un espace et des installations adéquats à tous nos employés”, a déclaré Narkys.

Le nouveau bâtiment aura un bureau important, des casiers et des salles de repos pour les employés et un entrepôt d’entretien des camions, a déclaré Marisol Arce, adjointe administrative pour Northern Builders. Elle a déclaré que l’emplacement disposera également d’un grand terrain de camionnage pour plus de 100 remorques.

L’achèvement substantiel du projet est prévu pour mai 2023, a-t-elle déclaré.

Narkys a déclaré que son entreprise avait choisi le nouvel emplacement car il est proche de l’Interstate 55. Il a déclaré que les camions de son entreprise livraient de nombreux types de marchandises et que l’un de leurs plus gros clients était Menards.

Argoudelis a pris la parole lors de la cérémonie d’inauguration. Il a dit que le village de Plainfield accueille Narkys, sa famille et sa compagnie dans le village.

“Vous apprendrez que c’est une grande communauté dont vous avez choisi de faire partie”, a déclaré Argoudelis.

Argoudelis a déclaré que le village était “très ravi d’avoir une nouvelle entreprise”.

« Nos entreprises, grandes et petites, contribuent de nombreuses façons à notre communauté. Il y a toujours une façon pour eux de s’impliquer dans les activités communautaires et de soutenir les activités communautaires », a déclaré Argoudelis.