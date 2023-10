Convoy, la société de courtage de fret basée à Seattle et soutenue par Jeff Bezos, qui a fermé ses portes la semaine dernière, est en pourparlers pour vendre sa technologie à une autre startup de logistique de fret, Flexport, basée à San Francisco, selon le Wall Street Journal. signalé Vendredi matin.

L’accord fournirait à Flexport la technologie de Convoy ainsi qu’une « petite équipe d’experts en affaires, produits et technologies » de la société de Seattle, qui a annulé toutes les commandes et licencié des travailleurs la semaine dernière, a rapporté le Journal, citant une personne qu’il dit connaître. les négociations l’accord.

Le rapport du Journal n’offrait aucun détail financier sur l’accord, mais indiquait qu’il n’inclurait aucun équipement de camionnage, aucun bien immobilier ou autre actif physique et qu’il n’entraînerait pas la prise en charge par Flexport des dettes de Convoy.

Si l’accord est conclu, Flexport a l’intention d’offrir des services logistiques aux anciens clients et partenaires de Convoy, a rapporté The Journal.

La nouvelle de la vente intervient trois jours après qu’un ancien employé de Convoy a déclaré au Seattle Times qu’un acheteur avait été trouvé, mais a refusé de l’identifier.

Le Times a contacté Convoy et Flexport pour confirmer la vente mais n’a pas reçu de réponse vendredi après-midi.

Dans une note adressée la semaine dernière aux employés, Dan Lewis, alors PDG de Convoy, a imputé l’effondrement soudain de l’entreprise en partie au ralentissement plus large du secteur du fret, qui a réduit la demande pour les services de courtage proposés par Convoy.

Ce déclin a également suscité une concurrence plus intense pour la demande restante de transport maritime, « ce qui écrase les petites entreprises », a déclaré la semaine dernière Emily Nasseff Mitsch, analyste chez CFRA qui couvre le transport routier et ferroviaire.

En effet, juste un jour avant que les problèmes de Convoy ne fassent la une des journaux, Flexport a annoncé le licenciement d’environ 20 % de ses effectifs, dont 165 employés dans son bureau de Bellevue.

La technologie de Convoy est considérée par Flexport comme contribuant à son retour à la rentabilité, a rapporté le Journal.

Si la vente se concrétise, elle marquerait la convergence de deux gros paris sur la modernisation du secteur du fret.

Convoy, fondé en 2015, se présentait comme un « réseau de fret numérique » utilisant un logiciel sophistiqué pour connecter directement les expéditeurs aux camionneurs et contourner le système de courtage qui gère une grande partie de la planification en Amérique du Nord.

Flexport a été fondée en 2013 en tant qu’intermédiaire maritime de haute technologie, ou transitaire, qui achète de l’espace sur des porte-conteneurs et le vend à des clients ayant du fret à expédier. Aujourd’hui, les services comprennent également le fret aérien, le camionnage, l’assurance des marchandises et le courtage en douane, entre autres.

Convoy et Flexport ont tous deux bénéficié d’une augmentation de la demande de fret et d’une grave pénurie de capacité de transport mondiale et nationale, exacerbée par la pandémie, qui a fait grimper les volumes de fret et les prix du transport.

Et tous deux jouissaient d’un statut de star dans la communauté technologique et parmi les investisseurs et les investisseurs en capital-risque.

Convoy a levé 928 millions de dollars en fonds propres et en dette à risque, notamment auprès de Bezos et de Bill Gates, et en avril dernier, il était évalué à 3,8 milliards de dollars et employait 1 300 personnes. selon Le Journal.

Flexport a levé 2,3 milliards de dollars et, en février 2022, il était évalué à 8 milliards de dollars, selon Le Journal.

Mais les deux sociétés ont connu des difficultés face au ralentissement de la demande de fret au cours de l’année écoulée, ce qui a fait baisser les prix.

Les revenus de Flexport ont chuté de près de 70 %, à environ 700 millions de dollars, au premier semestre 2023, selon un article du 14 septembre par The Information. Les licenciements de l’entreprise la semaine dernière faisaient partie d’un plan du PDG et fondateur Ryan Petersen visant à réduire les coûts de 25 % et à ramener l’entreprise à la rentabilité d’ici fin 2024, selon The Journal. signalé.

La technologie et le personnel de Convoy étaient considérés comme aidant Flexport à « pénétrer le marché intérieur du camionnage aux États-Unis », selon le Journal.

Les impacts d’une vente pour Convoy étaient moins clairs. Dans plusieurs articles récents, Lewis a déclaré que ses efforts antérieurs pour trouver un acheteur et maintenir l’entreprise intacte avaient été sabordés par les inquiétudes des investisseurs concernant le ralentissement de l’industrie.

Peu de temps après que le Times ait annoncé une vente potentielle, Lewis publié sur LinkedIn qu’il « travaillait tête baissée sur un accord qui inclurait une partie de l’équipe Convoy et nos technologies/services, et que je travaille plus généralement pour soutenir les autres personnes touchées ».

Cet accord semble être conclu avec Flexport, même s’il n’est pas clair combien de membres de l’équipe Convoy seront inclus.

Mardi, le Département de la sécurité de l’emploi de l’État a rapporté que Convoy licenciait 533 travailleurs à la suite de la fermeture.

Mercredi, un ancien employé a poursuivi Convoy pour avoir prétendument omis de donner aux travailleurs un préavis écrit de 60 jours avant les licenciements, comme l’exige la loi fédérale. Loi sur les avis d’adaptation et de recyclage des travailleurs.

Dans la plainte déposée devant le tribunal fédéral de Seattle, Michael Pfingsten affirme que lui et « tous les employés dans une situation similaire » doivent verser 60 jours de salaire et d’avantages sociaux à Convoy.