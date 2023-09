Une entreprise de camionnage de longue date dans l’Indiana demande la protection contre la faillite – WISH-TV | Nouvelles d’Indianapolis | Météo à Indianapolis

OTWELL, Indiana (WISH) — Une entreprise de camionnage et de logistique du sud de l’Indiana en activité depuis plus de 80 ans a déposé une demande de mise en faillite.

Elmer Buchta Trucking, basé à Evansville, demande la protection du chapitre 11. Le dossier déposé auprès du tribunal de district américain d’Indianapolis indique que la société dispose d’un actif de 5,5 millions de dollars et d’un passif de 26,3 millions de dollars.

Les registres fédéraux des transporteurs routiers montrent que l’entreprise qui a débuté à Otwell compte 100 chauffeurs et 236 véhicules. Louis Capolino d’Apollo, en Floride, est répertorié comme président et directeur.

Le fournisseur d’informations de l’industrie FreightWaves rapporte que la société, fondée en 1938, propose des services de camionnage en vrac, en fourgon sec et pneumatique, selon les données de la Federal Motor Carrier Safety Administration. Le dépôt de bilan intervient moins de neuf mois après que la société de capital-investissement Transport Acquisitions a acquis Elmer Buchta Trucking auprès du Wright Family Investment Group, qui a racheté l’entreprise en 2008.

Site Internet d’Elmer Buchta Trucking affirme qu’il s’agit du plus grand transporteur de vrac et de l’un des plus grands transporteurs desservant le réseau électrique du Midcontinent Independent System Operator.

Otwell est une communauté non constituée en société située dans le comté de Pike, à peu près à mi-chemin entre Bloomington et Evansville.